Gamsen/Knesebeck. In der Fußball-Kreisliga hat der MTV Gamsen im Titelkampf ein Heimspiel vor der Brust, der HSV muss auswärts im Topspiel ran.

Der MTV Gamsen hat erst in der Vorsaison seine Erfahrungen gesammelt, ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft und den damit verbundenen Bezirksliga-Aufstieg zu führen. Seiner Zeit mit dem FC Schwülper – der letztlich mit einem Punkt Vorsprung die Nase vorn hatte –, diesmal mit dem HSV Hankensbüttel. Über eigentlich die gesamte Spielzeit hinweg grüßte der MTV vom Platz an der Sonne, ehe es am vergangenen Wochenende zu einem Wechsel an der Tabellenspitze kam. Können die Gamsener am kommenden Spieltag den Gipfel direkt wieder erklimmen, falls der HSV im Spitzenspiel straucheln sollte?

MTV Gamsen – TuS Müden-Dieckhorst (So., 15 Uhr). Ein schnelles Wiedersehen, denn erst vor rund zwei Wochen gab‘s dieses Duell erstmals in dieser Serie. Es wurde ein 1:0-Arbeitssieg für die Schwarz-Weißen. Wenn es nach Gäste-Coach Sven-Arne Börner geht, darf es diesmal gern etwas Zählbares für seine Kicker sein: „Wenn wir diese Spielfreude wie zuletzt beim 4:1 gegen Westerbeck nochmals an den Tag legen, bin ich guter Dinge.“

VfL Knesebeck – HSV Hankensbüttel (So., 15 Uhr). Der starke Aufsteiger spielt eine bärenstarke zweite Saisonhälfte. Alle bisherigen Spiele verließen die Hankensbütteler als Sieger – lediglich ein kleiner Fleck ist auf der ansonsten so blütenweißen Weste zu sehen. Ausgerechnet das Spitzenspiel beim ärgsten Konkurrenten Gamsen ging knapp verloren (3:4).

Vor Wochenfrist übernahmen die Schützlinge von Dirk Asmus erstmals die Pole-Positionen und wollen diese auch nach dem Topspiel beim Drittplatzierten behaupten.

juv