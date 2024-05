Calberlah. Die Grün-Weißen sind seit Sonntag gerettet und treffen am letzten Spieltag der Bezirksliga-Saison auf den VfR Wilsche-Neubokel.

Das Ziel ist erreicht: Mit einem 1:1 gegen den Tabellendritten SSV Vorsfelde II machten die Fußballer des SV Grün-Weiß Calberlah den Bezirksliga-Klassenerhalt am Sonntag perfekt. Nun wartet auf die Mannschaft von Trainer Philip Plagge nur noch eine Partie – nämlich die am Sonntag ab 15 Uhr gegen den VfR Wilsche-Neubokel.

„Natürlich sind wir stolz, den Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht zu haben. Vor der Saison war Calberlah für viele der Absteiger Nummer 1. Die haben wir eines Besseren belehrt“, zeigt Plagge auf, der das Traineramt bei den Grün-Weißen im Winter von Sebastian Koch übernahm. „Ich bin stolz auf die Jungs, wie sie mitgezogen haben“, fügt Plagge an.

Plagge will sein Bier nicht nach einer Klatsche trinken

Nun wartet noch das Duell mit dem Tabellensiebten. „Die Wilscher haben am vergangenen Wochenende gegen Isenbüttel gewonnen, das war ein Achtungserfolg. Wir wollen uns bestmöglich verkaufen, einen vernünftigen Ausklang haben und nichts herschenken“, stellt der Coach der Gastgeber klar, der womöglich etwas durchrotieren will. „Ich möchte nicht nach einer Klatsche am Sportplatz sitzen und mein Bier trinken. Das schmeckt dann nicht so gut“, sagt Plagge mit einem Augenzwinkern.

Auch die Wilscher haben nicht vor, Geschenke zu verteilen. „Ich habe den Jungs schon gesagt, dass mit dem Spiel in Calberlah schon die Vorbereitung auf die nächste Saison beginnt“, verrät VfR-Trainer Max Samkowez. „Sich mit einem Sieg zu verabschieden, ist gut für den Kopf. Wir wollen das Spiel auf jeden Fall gewinnen“, schiebt Samkowez nach.