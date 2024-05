Hillerse. Die Ü40-Fußballer spielen am Samstag den Niedersachsenmeister aus. Die SG Hillerse/Leiferde fungiert als Ausrichter.

Schon vor einigen Jahren „habe ich gesagt, dass es mein Wunsch ist, die Ü40-Niedersachsenmeisterschaft bei uns zu haben, wenn der Kunstrasenplatz fertig ist“, erinnert sich Can Özcan. Der ist bei den Fußballern des TSV Hillerse im Vorstand für Spielbetrieb und Organisatorisches zuständig und hatte Erfolg mit seiner Bewerbung. Am Samstag ab 11 Uhr duellieren sich in Hillerse 16 Teams um Niedersachsens Krone.

Hillerse/Leiferde will Spaß haben „und sehen, wo uns die Reise hinführt“

„Es sind namhafte Mannschaften dabei“, zeigt Özcan auf. In Gruppe C werden sich unter anderem der VfL Wolfsburg und Hannover 96 gegenüberstehen. Ausrichter SG Hillerse/Leiferde bekommt es mit dem Lehndorfer TSV, dem TSV Fortuna Hannover und der SG Wörpetal zu tun. „Wenn ich sage, dass wir ins Finale wollen, halten mich alle für bekloppt“, sagt Özcan und kann sich ein Lachen dabei nicht verkneifen. „Es ist unsere erste Teilnahme seit ein paar Jahren, da sind wir in der Vorrunde ausgeschieden. Es wird ein Highlight sein. Wir werden Spaß haben und sehen, wo uns die Reise hinführt“, ordnet Özcan, der als Trainer des Gastgebers fungieren wird, ein.

Aus Gifhorner Sicht ebenfalls mit von der Partie ist der MTV Isenbüttel. Die Hehlenrieder messen sich in der Gruppenphase mit dem TSV Stelingen, dem TuS Heidkrug und dem SV Ottensen. Die Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich fürs Viertelfinale, das Finale ist für 16 Uhr angesetzt. Auf dem A-Platz wird ebenso gespielt wie auf dem B-Platz (zwei Felder) und dem C-Platz.

Abends geht‘s ins Dorfgemeinschaftshaus Leiferde

Nach dem Endspiel ist der Tag noch lange nicht beendet. „Wir haben eine Abendveranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus Leiferde. Es wird einen offiziellen Teil mit einem Essen geben“, zeigt Özcan auf, in etwa 200 Gäste sind dabei. „Ab ungefähr 20.30 Uhr ist die Veranstaltung öffentlich. Die Leute müssen sich nicht anmelden, sie können einfach vorbeikommen. Wir werden auch das Champions-League-Finale zeigen“, verrät der Hillerser.

Es ist alles angerichtet für einen langen Sporttag. Für den SV Eintracht Nordhorn wird es indes eher ein langes Wochenende. Das Team aus der Gruppe C reist am Freitag an, übernachtet in Gifhorn und reist am Sonntag wieder ab.

Die Gruppen in der Übersicht

Gruppe A SG Hillerse/Leiferde Lehndorfer TSV TSV Fortuna Hannover SG Wörpetal

Gruppe B SV Kickers-Vahrenheide SSV Jeddeloh SV Lengede FC Roddau

Gruppe C Hannover 96 SG Bockenem/B./A. VfL Wolfsburg SV Eintracht Nordhorn

Gruppe D TSV StelingenTuS HeidkrugMTV IsenbüttelSV Ottensen