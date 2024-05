Parsau. Sören Henke wird auch in der kommenden Saison der Trainer des FC Germania Parsau sein – dann vermutlich in der Kreisliga.

Dank des 4:1 gegen den SV Tappenbeck ist dem FC Germania Parsau die Meisterschaft in der 1. Fußball-Kreisklasse 1 nur noch rechnerisch zu nehmen. Für Trainer Sören Henke war es das 100. Pflichtspiel an der Seitenlinie der Blau-Gelben. Ein Zeitpunkt, wie gemacht, um die Vertragsverlängerung des Erfolgscoaches bekanntzugeben.

76 der 100 Punktspiele gewannen die Parsauer und haben in diesem Zeitraum ein Torverhältnis von 337:113 vorzuweisen. „Für mich fühlt sich die Gemeinschaft im Verein und vor allem die Zusammenarbeit mit meinen Jungs einfach weiterhin so gut an, dass ich das Gefühl habe, hier noch weitere Entwicklung bewirken zu können. Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung, die mir im gesamtem Umfeld entgegengebracht wird“, betont Henke.

„Gerade durch die vielen jungen Spieler, die wir in den vergangenen zwei Jahren einbinden konnten, gibt es noch viel Potenzial, das wir ausschöpfen möchten. Es wäre eine große Bestätigung unserer Arbeit, wenn es uns gelingen sollte, die Saison ohne Niederlage zu beenden“, fügt Henke an. Karl-Hermann Polle, erster Vorsitzender der Germanen, ergänzt mit Blick auf den fast schon feststehenden Aufstieg: „Wenn ich mir die Mannschaft anschaue, sollten wir uns im Mittelfeld der Tabelle wiederfinden. Mein Wunsch wäre es, dass wir schnell den Klassenerhalt feiern.“

r./tim