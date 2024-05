Vordorf. Manon Hauenschild vom TSV Vordorf nimmt erstmals an einer deutschen Meisterschaft teil und wird Zwölfte.

Sie hatte sich etwas vorgenommen für ihre ersten deutschen Seniorinnenmeisterschaften. Gemeinsam mit ihren Teamkameradinnen des TSV Vordorf hatte Manon Hauenschild im vergangenen Jahr viele neue Elemente in ihr Repertoire aufgenommen, um sich unter anderem in die Regionalliga zu kämpfen. Mit dem Jägersalto am Stufenbarren und dem Tsukahara gebückt am Sprung hatte sie hohe Ausgangswerte (D-Noten) im Gepäck, doch offensichtlich machten die Nerven nicht ganz mit.

Die 31-jährige Vordorferin startete am Sprung. Schon im Einturnen lief es nicht gut, im Wettkampf landete sie dann so unglücklich, dass sie den Rest des Tages mit Schmerzen kämpfen musste. Dazu der selbstgemachte Druck, die nächsten vier Geräte umso besser abzuliefern. Am Stufenbarren schien sich Hauenschild gefangen zu haben: Flieger, Riesen und Jägersalto gelangen, und sie setzte damit ein Ausrufezeichen.

Manon Hauenschild wird am Ende bei ihrer ersten DM Zwölfte

Die Konkurrenz, mitunter Bundes- und Regionalliga-erfahren, lieferte zwar weniger schwierig, dafür aber in Perfektion ab. Am Schwebebalken zeigte sich das dünne Nervenkostüm und das schmerzende Fußgelenk der Vordorferin – viele Wackler und dann noch ein Sturz machten den zweithöchsten Ausgangswert im Ergebnis etwas zunichte. Auch am Boden musste die junge Mutter zu viele Abzüge in der E-Note einstecken, um an die Spitze heranzukommen.

Immerhin landete die Turnerin bei ihrer ersten deutschen Meisterschaft auf dem zwölften Platz und damit im guten Mittelfeld der bundesweiten Konkurrenz. Das ist eine passable Leistung, aber nicht das, was sich Hauenschild vorgestellt hatte. Michaela Hendel, Trainerin des TSV, war als Kampfrichterin im Einsatz und resümierte: „Manon hatte in kurzer Zeit so viele neue Elemente gelernt. Jetzt müssen wir uns vielleicht mehr um das Mentale kümmern, damit sie die Trainingsleistung auch im Wettkampf zuverlässig abrufen kann.“

kh