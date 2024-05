Vordorf. Die Athletin des TSV Vordorf holt Bronze bei den Landesmehrkampfmeisterschaften und sichert sich ihr Ticket für die DM.

Es ist die Königsdisziplin im Gerätturnen – der Deutsche Achtkampf: vier Übungen an den Turngeräten und dazu vier Leichtathletikdisziplinen an einem Tag. Dafür winkt aber auch eine Teilnahme an den deutschen Meisterschaften. Dieser Herausforderung stellen sich nur wenige Turnerinnen, eine davon war im Landkreis Osnabrück nun Soraya Jordan vom TSV Vordorf.

Im neuen Stadion von Georgsmarienhütte startete die Riege der Damen 20+ mit der Leichtathletik bei besten Wetterbedingungen. 100 Meter Sprint, Weitsprung, Kugelstoßen und Schleuderballwurf: Diese Disziplinen standen auf dem Programm, ein Großteil der Teilnehmerinnen lag im Klassement dicht beieinander. Jordan punktete vor allem mit dem besten Weitsprung und beim Kugelstoßen.

Soraya Jordan wird gleich mehrfach belohnt

Anschließend ging es nach Bad Iburg in die Turnhalle. Nach Sprung und Stufenbarren befanden die besten vier Athletinnen immer noch auf Augenhöhe, darunter war auch die Vordorferin. Am Boden setzte sich nur die spätere Siegerin ab. Die Spreu trennte sich letztendlich am Schwebebalken vom Weizen. Obwohl es das letzte Gerät des langen Wettkampftages war und ein spektakulärer Sturz einige Wochen zuvor noch in Erinnerung war, kam Jordan gut durch die Übung. Sie zeigte kaum Unsicherheiten und wurde mit der zweitbesten Wertung belohnt.

Zu diesem Zeitpunkt war zumindest klar: „Für die Quali sollte es gereicht haben. Ich bin so froh, dass ich endlich am Balken wieder durchgeturnt habe.“ Die diesjährige Qualifikation zur deutschen Mehrkampfmeisterschaft hat gleich eine doppelte Wirkung, denn sie gilt auch gleich für 2025. Dann werden die Meisterschaften im Rahmen des Internationalen Deutschen Turnfestes ausgetragen. Die Bronzemedaille war für Jordan das i-Tüpfelchen auf den gelungenen Tag.