Gifhorn. Lediglich ein Satzgewinn ist dem TC Grün-Weiß gegen Landesliga-Tabellenführer TSC Göttingen vergönnt.

Mit zwei Siegen zum Start hatte sich Landesliga-Aufsteiger TC Grün-Weiß Gifhorn das Topspiel gegen den TSC Göttingen erarbeitet. Nun wurden den Tennis-Herren von der Bleiche allerdings die Grenzen aufgezeigt. Die Göttinger reisten ohne Matchverlust an und schließlich auch wieder ab, die Grün-Weißen hatten beim 0:6 lediglich einen Satzgewinn verbucht.

Der erste Punkt war bereits nach wenigen Minuten auf dem TSC-Konto. Gifhorns Oskar Biermann musste wegen einer Magen-Darm-Erkrankung beim Stand von 0:1 aufgeben. Nicholas Meyer war im Spitzeneinzel gegen Tillmann Erdbories, der über höherklassige Erfahrung verfügt, chancenlos und verlor mit 2:6, 0:6, Felix Ehrich agierte an Position 4 immerhin in Satz 1 fast auf Augenhöhe mit Laurens Gorf, der am Ende aber doch souverän mit 6:4, 6:1 die Oberhand behielt.

Louis Egbe zwang Armin Trklja in den Match-Tiebreak, zog aber doch den Kürzeren (2:6, 6:4, 6:10). In den Doppeln waren Meyer/Ehrich (3:6, 0:6) und Egbe/Felix Weber (1:6, 1:6) chancenlos. Die leise Hoffnung auf den Titel ist geplatzt, die Chancen auf den Klassenerhalt stehen aus TC-Sicht dennoch bestens.

tim