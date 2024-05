Gifhorn. Die Ringe-Elf kommt bei Göttingen 05 deutlich unter die Räder. Julian Wöhner trifft doppelt für die Gäste. Strafstoß als Genickbruch.

„Ich bin immer noch in Schockstarre. Es ist einfach unerklärlich.“ Trainer Holger Ringe suchte auch weit nach Abpfiff noch nach den richtigen Worten, um die 2:6 (1:0)-Niederlage seines Fußball-Landesligisten MTV Gifhorn beim 1. SC Göttingen 05 zu beschreiben. Oder genauer gesagt: den zwölfminütigen „Blackout“ seiner Elf im zweiten Durchgang.

Auf dem Kunstrasenplatz in Göttingen hatten die Gäste in der ersten Halbzeit fast alles richtig gemacht. „Wir haben eine super erste Hälfte gespielt“, betonte Ringe. „Wir haben nichts zugelassen. Tobias Büchmann musste nichts halten.“ Und offensiv schlugen die Gifhorner in Minute 28 selbst zu, als Charlie Kolmer auf Julian Wöhner durchsteckte, der das Leder zur 1:0-Führung des MTV in die Maschen schlenzte.

Die Pausenführung war verdient. „Wir haben dann auch nichts anders gemacht und nicht umgestellt“, sagte Ringe kopfschüttelnd. 180 Sekunden nach Wiederanpfiff glich Lennart Sieburg für „05“ aus, als der MTV das Zentrum nicht zu bekam. Ein unglücklicher Handstrafstoß – Bjarne Marek bekam das Leder beim Grätschen an den Unterarm – führte dann in Minute 59 zum 1:2-Rückstand. „Das war kein absichtliches Handspiel“, erklärte Ringe. „Der Elfmeter hat uns letztlich das Genick gebrochen.“

Danach ging es Schlag auf Schlag. Bis zur 70. Minute legten die Göttinger vier weitere Treffer nach – das Spiel war entschieden. „Positiv war, dass sich die Jungs aber nie aufgegeben haben“, hob Gifhorns Trainer hervor. Als Lohn dafür gab es zumindest noch den zweiten Treffer durch Julian Wöhner (79.). „Das war auch ein geiles Tor“, meinte Ringe.

MTV Gifhorn: Büchmann – Steding (85. Karakash), Upmann, Marek (74. Meral) – Bahr, Zeciri (85. Ohk), Kolmer, Omarkhiel (68. Hoffart) – Luczkiewicz – Wöhner, Eilers (68. Kutz).

Tore: 0:1 Wöhner (28.), 1:1 Sieburg (48.), 2:1 Kaplan (59./HE), 3:1 Wenzel (63.), 4:1 Sieburg (66.), 5:1, 6:1 Florschütz (69., 70.), 6:2 Wöhner (79.).