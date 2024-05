Hehlingen. Die Eyßelheider beschließen ihre Spielzeit mit einem sinnbildlichen Auftritt. Nach Pausenführung setzt es in Hehlingen eine 1:3-Pleite.

Es war eine Saison mit Höhen und Tiefen, und die ist nun beendet. Die Bezirksliga-Fußballer der SV Gifhorn verloren bei ihrem letzten Auftritt vor der Sommerpause beim TSV Hehlingen nach Führung noch mit 1:3 (1:0).

SVG-Trainer Mario Petry hatte damit gerechnet, dass seine Mannschaft viel wird laufen und arbeiten müsse, um in Hehlingen Erfolg zu haben. Der stellte sich nach zehn Minuten zumindest mal in Form der Führung ein: Tim Spillecke traf zum 1:0 für die Gäste aus der Mühlenstadt. Es sollte der einzige Treffer des ersten Durchgangs bleiben, die zweiten 45 Minuten gingen jedoch ganz klar an den TSV. Merten Kumher drehte die Partie per Doppelpack innerhalb von neun Minuten.

Als die SVG nach und nach offensiver agieren musste, erzielte Maik Pörner das 3:1 für die Hehlinger und sorgte zugleich für die Vorentscheidung. Eine Antwort hatte die Petry-Elf darauf nicht mehr...

Tore: 0:1 Spillecke (11.), 1:1, 2:1 Kumher (54., 62.), 3:1 Pörner (79.).

tim