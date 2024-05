Rothemühle/Calberlah. Der FC verliert gegen Fallersleben, Konkurrent Wendschott gegen Lupo Martini II. Calberlah punktet und ist auch rechnerisch gerettet.

Es war mehr möglich im Duell mit dem Meister, mit einem Sieg über den VfB Fallersleben wäre der FC Schwülper sogar auf einen Nichtabstiegsplatz gesprungen. Doch trotz einiger Möglichkeiten im zweiten Durchgang verlor die Mannschaft von Jan Schulze mit 1:2. Weil Konkurrent WSV Wendschott aber ebenfalls ohne Punkte blieb, ist die Entscheidung im Tabellenkeller vertagt. Das gilt nicht für den SV Grün-Weiß Calberlah, der nun auch rechnerisch gerettet ist.

FC Schwülper – VfB Fallersleben 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Hahn (10.), 0:2 Pollak (35.), 1:2 Müller (54.). Gelb-Rot: Müller (77., FC).Der Underdog aus dem Papenteich legte durchaus mutig los, die erste Möglichkeit der Partie gehörte aber dem Meister. Norman Poguntke beförderte eine scharfe Hereingabe klar am Tor vorbei (5. Minute). Die Fallersleber übernahmen nach und nach das Kommando, der frühe Führungstreffer durch Guillaume Hahn spielte ihnen zusätzlich in die Karten (10.). Der VfB dominierte nun klar, Schwülper lief nur hinterher, hatte dann aber aus dem Nichts die Chance zum Ausgleich: Lauritz Machts abgefälschter Schuss ging knapp am Kasten vorbei (23.).

In dieser Phase gelang es dem Tabellenvorletzten, sich ein wenig aus der Umklammerung des Primus zu befreien. Doch der zeigte sich eiskalt: Dennis Pollak blieb nach einem Steckpass frei vor FC-Keeper Till Stengel cool und fügte Schwülper den nächsten empfindlichen Rückschlag zu (35.). Hahn hätte den Sack mit dem 3:0 kurz vor der Pause wohl schon zubinden können (44.).

Der Anschlusstreffer erweckt Schwülper zu neuem Leben

Der zweite Durchgang startete stattdessen mit einem Lebenszeichen des FC – und was für einem: Maximilian Maire führte eine Ecke kurz aus, Dominik Müller zog ab und jagte das Leder zum Anschlusstreffer in den Winkel (54.). Dieses Tor sorgte für neue Hoffnung bei den Hausherren. Müller per Kopf (58.) und Macht per Freistoß (61.) kamen zu Abschlüssen, ehe Macht im Eins-gegen-Eins an VfB-Torwart Niklas Wienhold scheiterte (63.). Erik Mengels Kopfball nach einer Macht-Ecke köpfte ein Fallersleber Verteidiger von der Linie (72.).

Die Schwülperaner hatten inzwischen ein klares Chancenplus vorzuweisen. Dann erwies Müller seinem Team einen Bärendienst, indem er sich über einen ausgebliebenen Elfmeterpfiff so sehr echauffierte, dass er innerhalb von 60 Sekunden wegen Meckerns erst die gelbe und dann die gelb-rote Karte sah (77.). „Die zweite Halbzeit war top, die Jungs hätten sich zumindest einen Punkt verdient gehabt“, fand FC-Coach Jan Schulze. „Ich bin trotzdem stolz auf die Truppe, der Zusammenhalt war richtig gut.“

Calberlah antwortet zweimal und sichert den Klassenerhalt

SV Grün-Weiß Calberlah – SSV Vorsfelde II 2:2 (1:1). Tore: 0:1 Wagner-Reyes (28./FE), 1:1 Linke (40.), 1:2 Mokry (49.), 2:2 J. Plagge (58.).Durch einen Foulelfmeter, den ausgerechnet der ehemalige Calberlaher Sebastian Wagner-Reyes verwandelte, ging der Gast in Führung. Die Hausherren schlugen nach einer Ecke noch vor der Pause zurück, Justus Linke hieß der Torschütze. Weil SVC-Keeper Marcel Stankiewicz den erneuten Rückstand verhinderte, ging es mit einem 1:1 in die Pause.

Mohamed Abdalla (in Grün) und die Calberlaher holten gegen Vorsfelde II (in Grau) einen Punkt. © regios24 | Michael Uhmeyer

„Dann gab es direkt die kalte Dusche“, seufzte Calberlahs Trainer Philip Plagge. Marcel-Luis Mokry legte für den Tabellendritten wieder vor, doch Julian Plagge hatte diesmal die passende Antwort parat. „Die Jungs haben immer weitergemacht, nicht aufgesteckt und sich belohnt“, sagte Trainer Plagge mit Blick auf den neuerlichen Ausgleich. „Für die Zuschauer war es ein ansehnliches Spiel. Kompliment an die Vorsfelder. Was sie machen, hat Hand und Fuß“, bilanzierte Plagge – der sich über einen Punkt und den sicheren Klassenerhalt freuen durfte.