Gifhorn. Der MTV besiegt den VfB Fallersleben deutlich mit 10:0 und ist auch rechnerisch nicht mehr vom Platz an der Sonne zu verdrängen.

Es ist vollbracht: Die U17-Fußballer des MTV Gifhorn sind Meister der B-Jugend-Landesliga! Mit einem 10:0 (6:0)-Kantersieg über den VfB Fallersleben räumten die Schwarz-Gelben am vorletzten Spieltag auch die letzten theoretischen Zweifel am Titelgewinn aus und feierten ausgelassen. „Es ist eine große Erleichterung, mindestens ein Jahr harte Arbeit steckt da drin. Im ganzen Verein gab es eine große Sehnsucht, weil wir es immer wieder versucht, aber nicht geschafft haben, den großen Wurf zu landen“, frohlockte MTV-Trainer Chris Wimmer.

Mit der schon gewohnten Dominanz waren seine Schützlinge zum Erfolg gegen Fallersleben marschiert. „Wir hatten relativ viele Zuschauer und es selbst in der Hand, die Meisterschaft zu Hause klarzumachen. Alle waren da, wir hatten die Trainingsintensität noch einmal gesteigert“, ordnete Wimmer ein. „Alle waren da. Man merkt, dass der Hunger nach wie vor groß ist. Wir haben dem Gegner keine Luft zum Atmen gegeben“, fügte Gifhorns Trainer an.

Luis Dell (Mitte) und die Gifhorner hatten nur bedingt Probleme mit dem VfB Fallersleben (in Blau). © regios24 | Tim Borgfeld

Wimmer: „Wem kann ich das verdenken?“

Ein Zweifel am Erfolg gab es nicht, zur Pause war die Begegnung beim Stand von 6:0 entschieden. „Wir haben gesagt, dass wir weiter Gas geben wollen, haben aber ein bisschen durchgewechselt. Das trägt nicht zum Spielfluss bei“, merkte Wimmer an. Vier weitere Treffer gelangen seinem Team dennoch. „Wir haben es in der zweiten Halbzeit nicht mit der allerletzten Konsequenz zu Ende gespielt. Aber wem kann ich das verdenken?“, fragte Wimmer.

Der war schlicht und einfach wieder einmal hochzufrieden. „Die Jungs haben eine brutale Mentalität. Das spiegelt das wider, was in der Tabelle abzulesen sind. Sie sind Siegertypen“, stellte der Meistertrainer klar. „Von Nummer 1 bis 23 haben alle ihren Anteil am Titel. Dass im Anschluss ausgelassen gefeiert wurde, freut mich“, fügte Wimmer an.

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Taleghani (10., 22., 24.), 4:0, 6:0 Mahlmann (35., 40.+3), 5:0 Ganske (40.), 7:0 Laske (58.), 8:0 Lütkemüller (70.), 9:0 Sergant (77.), 10:0 Kunze (80.).