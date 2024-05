Kästorf. Der Favorit erholt sich von zwei frühen Rückschlägen schnell, doch der Gast wehrt sich. Kurz vor Schluss ist alles klar.

Mit Toren geizten der SSV Kästorf und der TSV Hillerse am Samstagnachmittag bei bestem Fußballwetter gewiss nicht. Nach 90 interessanten Minuten hatte es im Landesliga-Derby insgesamt zehnmal eingeschlagen. Das bessere Ende hatte der Favorit aus dem Gifhorner Norden, der sich mit 6:4 (4:3) durchsetzte. „Für die Trainer war es katastrophal, für die Zuschauer aber ein top Spiel“, bilanzierte SSV-Trainer Heinz-Günter Scheil.

Hillerse legt doppelt vor, Kästorf schlägt vierfach zurück

Ein Abtasten hatte es nicht gegeben. Nick Borgfeld vollendete einen gelungenen TSV-Angriff über Tim Ziegler und Lasse Petersen zur Führung (6. Minute), 120 Sekunden später erhöhte Tim Ziegler per Linksschuss (8. Minute). Kästorf brauchte nicht lange, um den Doppelschlag der Gäste zu verdauen, und näherte sich dem gegnerischen Kasten per Fernschuss von Noah Mamalitsidis an (11.). Dann drehte der SSV die Partie in Windeseile. Mehmet Hajdaraj aus kurzer Distanz (18.), Leander Petry per Handelfmeter (21.) und Hajdaraj aus der Ferne (24.) schossen die Rot-Weißen in Führung.

Erst dann beruhigte sich die Begegnung ein wenig. Fast schon aus dem Nichts schlug ein Fernschuss von Adrian Zeqiri ein (38.), doch auch Hillerse hatte vor der Halbzeit noch einen: Ziegler schlenzte die Kugel aus halblinker Position sehenswert in den Winkel (40.). Weil Hajdaraj im Eins-gegen-Eins an Gästekeeper Leon Divjak scheiterte, blieb es bei sieben Treffern in den ersten 45 Minuten.

Hillerse bleibt dran, Tsampasis sorgt für die Entscheidung

Chancen, die nicht zum Torerfolg führten, gab es auch nach dem Seitenwechsel nur kaum. Hajdaraj erzielte schnell das 5:3, nachdem die Hausherren die gegnerische Abwehr mit einem langen Ball ausgehebelt hatten (49.). Etwas mehr als eine Stunde war absolviert, als Borgfeld mit einem Lupfer hinter die Kette Robin Ramme bediente – der nickte ein und brachte den TSV wieder heran (62.).

Kästorf zog sich nach und nach zurück, die Hillerser kamen zu ihren Offensivaktionen. Die eine „Hundertprozentige“ bekam der Außenseiter aber nicht mehr. Stattdessen machte Dimitrios Tsampasis per sehenswertem Schlenzer kurz vor Schluss alles klar (87.). „Ich freue mich darüber, dass wir nach dem frühen 0:2 so zurückgekommen sind und vorne die Kaltschnäuzigkeit an den Tag gelegt haben. ,Dimi‘ Tsampasis hatte einen guten Tag, das hat uns geholfen“, hob Scheil hervor.

Hillerses Co-Trainer Joshua Sievert konstatierte: „Grundsätzlich haben wir ein gutes Spiel gemacht. Ich kann niemandem etwas vorwerfen, alle haben geackert und Gas gegeben. Wir haben allen, die da waren, ein spannendes Spiel geboten.“

SSV: Bremer – Grünheid, Palella, Hajdari, Brandt – Saikowski – Mamalitsidis (84. Sterz), Tsampasis, Ad. Zeqiri (63. N. Meyer), Hajdaraj (70. Salijevic) – Petry.

TSV: Divjak – Bornemann, Schlichting, Pawlik, F. Schrader, Petersen (54. Ramme) – Dünow, Müller, Borgfeld – Sandte (63. Matthes), Ziegler.

Tore: 0:1 Borgfeld (6.), 0:2 Ziegler (8.), 1:2 Hajdaraj (18.), 2:2 Petry (21./HE), 3:2 Hajdaraj (24.), 4:2 Ad. Zeqiri (38.), 4:3 Ziegler (40.), 5:3 Hajdaraj (49.), 5:4 Ramme (62.), 6:4 Tsampasis (87.).

tim