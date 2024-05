Rothemühle/Calberlah. Mit zwei Punkten Rückstand aufs rettende Ufer geht‘s in die letzten zwei Spiele. Calberlah ist nur rechnerisch noch nicht gerettet.

Mit einem Last-Minute-Sieg beim SV Grün-Weiß Calberlah ist es dem FC Schwülper gelungen, sich seine Chance auf den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga zu wahren. Von Entspannung kann aber noch lange keine Rede sein. Schließlich belegen die Papenteicher noch immer einen Abstiegsrang und haben am Sonntag Meister VfB Fallersleben zu Gast. Calberlah bekommt es ebenfalls mit einem Spitzenteam zu tun.

FC Schwülper – VfB Fallersleben (So., 15 Uhr). „Wir müssen weiter etwas tun und gewinnen, um in der Liga zu bleiben“, weiß Schwülpers Trainer Jan Schulze. Sein Team hat den Klassenerhalt bei zwei Punkten Rückstand auf den WSV Wendschott nicht in der eigenen Hand, ausgerechnet jetzt kommt der Meister nach Rothemühle. Dass die Hoffmannstädter die Saison nun austrudeln lassen, kann sich Schulze nicht vorstellen. „Sie wollen bestätigen, dass sie zu Recht ganz oben stehen, und werden uns nichts schenken“, ist Schulze überzeugt.

Auch wenn das Hinspiel mit 2:0 an den VfB ging, sorgt es für Zuversicht beim FC-Trainer. „Da haben wir nicht schlecht gespielt“, unterstreicht Schulze, der damals noch auf Leistungsträger wie Lauritz Macht und Gordon Brehmer verzichten musste. „Vielleicht ist es ein Gegner, der zur richtigen Zeit kommt, weil wir gegen ihn nichts zu verlieren haben. Fallersleben wird sich nicht hinten reinstellen, sondern will Fußball spielen. Vielleicht ist das unsere Chance“, betont Schulze. „Der VfB ist zu Recht Meister geworden. Wir werden uns aber nicht hinten reinstellen und versuchen, ihm das Leben so schwer wie möglich zu machen.“

SV Grün-Weiß Calberlah – SSV Vorsfelde II (So., 15 Uhr). Sechs Punkte und 13 Tore beträgt der Vorsprung der Hausherren auf Schwülper. „Die Niederlage gegen Schwülper hat auch so schon genug wehgetan, da will ich jetzt nicht mit Abstiegskampf anfangen“, räumt SVC-Trainer Philip Plagge ein. Calberlah dürfte keinen Punkt mehr holen, Wendschott und Schwülper müssten beide Partien gewinnen. „Es müssten sechs Spiele gegen uns laufen“, unterstreicht Plagge.

Und doch dürften die Grün-Weißen darauf aus sein, die letzten Zweifel am Klassenerhalt zu beseitigen. „Wir stellen uns auf eine spielstarke Truppe ein“, sagt Plagge mit Blick auf die Oberliga-Reserve der Eberstädter, die auf Tabellenplatz 3 zu finden ist. „Wer zwei Spiele vor Schluss da oben steht, steht da nicht unverdient“, zollt Plagge dem Gegner Respekt. Aber: „Nichtsdestotrotz haben wir ein Heimspiel, müssen das Beste herausholen und wollen es positiv gestalten.“