Meinersen. Mehr als 600 Sportler werden erwartet: Am Freitag steigt bereits die 36. Auflage des Meinerser Abendlaufs.

Alle Jahre wieder … Keine Angst, wir stimmen jetzt an dieser Stelle kein Weihnachtslied an, sondern lassen lieber Detlef Ideker sprechen. „Jedes Jahr im Mai ist: Abendlauf!“, betont der Vorsitzende der SV Meinersen-Ahnsen-Päse. Die 36. Auflage des Meinerser Abendlaufs findet dieses Mal am Freitag, 24. Mai, statt – und die Vorfreude rund ums Pappelstadion ist einfach riesengroß.

Einiges geboten – mehr als nur Laufen

Das Abendlauf-Team um Andreas Mohaupt und Frank Gerlof darf auf eine „Stammelf“ bauen, die sich schon seit Jahren um den Lauf kümmert. „Wir haben ein eingespieltes Team zusammen. Da weiß jeder, was zu tun ist“, sagt Mohaupt, der diesmal „selbst leider nicht dabei sein kann“, da er in den nächsten sechs Wochen zur „Reha“ ist. „Es hat sich seit zehn Jahren alles bewährt. Unsere Sitzungen im Vorfeld werden immer kürzer“, meint Gerlof. „Von der Organisation her ist es inzwischen einfach geworden. Aber es hat schon seine Zeit gedauert.“

Zu Rekordzeiten zog der Abendlauf knapp 800 Sportler magisch an. „Wir haben einen sehr guten Leumund, hier kommen alle gerne her. Bei uns wird aber auch einiges geboten. Das ist mehr als nur Laufen“, unterstreicht Frank Gerlof, der vom „ganz eigenen Charme“ des Abendlaufs schwärmt.

Die 600 Teilnehmer sind das große Ziel

„Hier läuft alles Hand in Hand“, sagt Gerlof und meint damit unter anderem die Zusammenarbeit mit Polizei und Feuerwehr, die die Sportvereinigung beim Abendlauf unterstützen. „Der Dorfcharakter funktioniert.“ Das gilt auch für die große Helferschar, die bei so einer Veranstaltung eben vonnöten ist. „Jeder im Team sucht für seinen Bereich Helfer“, erklärt Gerlof.

Gerlof hofft, dass in diesem Jahr die „600-Teilnehmer-Marke“ wieder geknackt werden kann. „Darüber würden wir uns sehr freuen. Die Zahlen haben durch Corona ganz schön gelitten“, erklärt er und verrät eine Neuerung, die es beim Kinderlauf über die 2000 Meter geben wird, mit dem der Abendlauf traditionell eröffnet wird. „Es wollen einige Inklusions-Kinder dabei sein. Vielleicht machen wir eine eigene Wertung für sie“, konstatiert der Organisator, der womöglich seinen Vereinschef als Aktiven begrüßen kann. „Vielleicht laufe ich dieses Mal sogar mit“, kündigt Detlef Ideker an.

Folgende Strecken werden am Freitag, 24. Mai, beim 36. Meinerser Abendlauf angeboten:

16.00 Uhr: 2000-Meter-Kinderlauf (Jahrgang 2011-2018)

17.00 Uhr: 5000 Meter Walken (alle Jahrgänge)

18.00 Uhr: 5000-Meter-Lauf (ab Jahrgang 2005)

19.30 Uhr: 10.000-Meter-Lauf (ab Jahrgang 2005)