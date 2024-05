Gifhorn. Die Mannschaft von Trainer Mario Petry ist in der kommenden Saison noch stärker aufgestellt. In der Kadertiefe deutlich zugelegt.

Reichlich Abstand nach oben, ein großes Polster nach unten – für die Bezirksliga-Fußballer der SV Gifhorn war diese Saison frühzeitig gelaufen. Entsprechend frühzeitig konnten die Eyßelheider die Planungen für die kommende Spielzeit angehen und präsentierten nun gleich sieben Neue auf einen Streich. Demgegenüber stehen aber auch sechs Weggänge fest.

Gleich vier Akteure, die sich den Blau-Roten anschließen, trugen in jüngerer Vergangenheit noch den Dress des Stadtrivalen MTV Gifhorn, von dem direkt allerdings „nur“ Routinier Sören Saikowski kam. Torwart Marcel Stankiewicz und Mittelfeldakteur Timo Soetebeer (beide SV GW Calberlah) und Roman Maksymets (VfL Wahrenholz) gingen in dieser Saison noch Umwege. „Es sind drei jüngere Spieler, die aus Gifhorn kommen und auch kicken können. Ich denke, sie werden uns weiterhelfen“, sagt SVG-Abteilungsleiter Julian Garzke. „Und Sören Saikowski trainiert schon seit Monaten bei uns mit. Er ist wieder fit“, erklärt Garzke. Saikowski hatte nach einem Kreuzbandriss eine lange Zwangspause eingelegt.

Zwei weitere Neuzugänge der Eyßelheider kommen ebenfalls aus der Nachbarschaft: Mit Nico Ahrens und Timon Steep schlossen sich zwei Offensivakteure vom Bezirksliga-Konkurrenten VfR Wilsche-Neubokel den Gifhornern an. Ebenfalls Bezirksliga-Erfahrung bringt Zugang Nummer 7 mit: Christopher Bönning von den FT Braunschweig II. „Er ist ein Studienfreund von Arne Jaeger und zieht hier in die Gegend“, berichtet Garzke. „Wir sind schon stärker aufgestellt als in dieser Saison. Wir haben uns verjüngt, brauchen aber auch diese Kadertiefe“, meint der Abteilungsleiter.

Kein Wunder, schließlich werden auch sechs Akteure künftig nicht mehr zum Bezirksliga-Kader der SVG gehören: Routinier Arben Biboski (T.C. Gifhorn), Joel Hoffmann, Milan Simic (beide SV Osloß), Torben Schupetta (Ziel unbekannt), Mohamed Nemr (hört auf) und Nicolas Topf, der als spielender Co-Trainer in der zweiten Mannschaft der Gifhorner fungieren wird.