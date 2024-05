Rothemühle. Beim Vorbereitungsturnier des FC Schwülper und des Fußball Förderkreis Rothemühle geben sich zwei Oberligisten die Ehre.

Die aktuelle Saison biegt gerade auf die Zielgerade ein, da befinden sich die Planungen für den Wolters Cup in Rothemühle bereits auf Hochtouren. Nun steht auch fest, welche Teams bei der 34. Auflage des Fußball-Vorbereitungsturniers, das durch den FC Schwülper und den Fußball Förderkreis Rothemühle ausgerichtet wird, mit dabei sein werden.

In der Gruppe A kommt es schon am ersten Turniertag, dem 21. Juli, zum Duell zweier Oberligisten. Der SSV Vorsfelde bekommt es mit der U23 von Eintracht Braunschweig zu tun, die bereits als Landesliga-Meister feststeht. Die beiden vermeintlichen Favoriten des Events treffen in der Gruppenphase außerdem auf die beiden Landesligisten TSC Vahdet Braunschweig und SV Lengede.

Hillerse ist das einzige Team aus dem Kreis Gifhorn

In der Gruppe B befinden sich ebenfalls zwei Landesliga-Teams: die Freien Turner Braunschweig und der BSC Acosta, der sich kürzlich die Bezirksliga-Meisterschaft gesichert hat. Außerdem mit von der Partie ist Landesliga-Absteiger TSV Hillerse, zugleich der einzige Vertreter aus dem Landkreis Gifhorn, und der Peiner Bezirksligist TSV Wendezelle.

Die Gruppensieger stehen sich am Sonntag, 28. Juli, im Endspiel gegenüber. Tags zuvor findet der FC-Schwülper-Tag statt.

r./tim