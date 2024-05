Gifhorn. Gleich vier Engagierte dürfen sich über die Auszeichnung als Vereinsheld freuen. Nominierungen sind bis zum 15. Oktober möglich.

Die Aktion „Ehrenamt überrascht“ vom Landessportbund (LSB) Niedersachsen zeichnet Menschen aus, die sich zumeist seit vielen Jahren und auch in vielen Bereichen ehrenamtlich engagieren. Ihre Arbeit soll gewürdigt werden – das ist nun gleich viermal geschehen. Horst Wolpers, Manfred Schällert, Rita Lackmann und Luise Schönfisch durften sich über eine Überraschung freuen.

Jahrzehntelange Arbeit für den TuS Neudorf-Platendorf

Kurz nach Beginn der Sportstunde der Ü45 kam beim TuS Neudorf-Platendorf etwas mehr Bewegung in die Turnhalle als gewohnt. Denn neben den im Vorfeld eingeweihten Sportlern war der Kreissportbund (KSB) Gifhorn, der TuS-Vorstand sowie Freunde und Familie in der Halle vertreten, um den Gruppenleiter Horst Wolpers zu überraschen. Das war – einem Banner und einer Konfettibombe inklusive – ein voller Erfolg. „Ohne dich würde es vieles im TuS nicht geben. Du hast den TuS mit dem ehrenamtlichen Einsatz über Jahrzehnte geprägt“, betonte der Vorsitzende Frank Müller.

Wolpers‘ „Einsatzgebiete“ waren vielfältig. Auf 30 Jahre Vorstandsarbeit darf der 84-Jährige zurückblicken, in dieser Zeit nahm sich Wolpers zahlreicher Projekte an. Müller gratuliert Horst zur Ernennung als Vereinsheld. Im Anschluss ergriff KSB-Geschäftsführer Martin Roth das Wort. Er überbrachte die herzlichsten Glückwünsche des KSB und überreichte Wolpers seine Urkunde sowie Präsente. „Mach‘ so weiter, inspiriere Menschen, für Menschen da zu sein. Du bist wir“, betonte Roth.

Manfred Schällert ist beim TSC „der Mann für alle Fälle“

Seit 2017 kümmert sich Manfred Schällert im Vorstand des TSC Gifhorn als technischer Direktor, Facility Manager oder einfach als „Mann für alle Fälle“ um die Technik im Vereinsgebäude. Hauptverantwortlich war er im Management für den Anbau des zweiten Tanzsaales, aktuell beschäftigt er sich um die Installation des Stromspeichers sowie den Aufbau der PV-Anlage auf dem Dach des Tanzsportzentrums.

Weitere Energie-Effizienz-Projekte befinden sich bereits in der Vorbereitung, die eine oder andere „Schrauberei“ oder Wartung wird es vor dem nächsten Tanzevent mit Sicherheit noch zu erledigen geben. Auf Manfred Schällert kann sich der TSC Gifhorn bei diesen Themen auf jeden Fall verlassen.

Seit 25 Jahren ist Rita Lackmann im MTV Isenbüttel aktiv

Seit 25 Jahren ist Rita Lackmann Mitglied im MTV Isenbüttel. In dieser Zeit hat sie sich ihre Auszeichnung als Vereinheldin absolut verdient. 1999 ging‘s als Trainerin im Geräteturnen und 2001 im Nordic Walking los. 2004 übernahm Lackmann das Amt der Spartenleiterin, das sie bis zur Delegiertenversammlung vor kurzer Zeit auch innehatte. Sie steht für die rasante Entwicklung der Turnsparte des MTV, die mit 700 Mitgliedern die größte bei den Isenbüttelern ist.

Parallel ist die Isenbüttelern auch beim Turnkreis Gifhorn aktiv. Bis heute ist sie dort als Kreisfachwartin verantwortlich für das Geräteturnen der Jungen. Auf dem Kreisturntag im März 2018 wurde Lackmann bereits mit der Kreisehrennadel des Niedersächsischen Turnerbundes geehrt. Alle Bereiche aufzuzählen, in denen sie aktiv war oder ist, dürfte nahezu unmöglich sein. Umso verdienter hat sich Rita Lackmann ihre Auszeichnung im Rahmen von Ehrenamt überrascht.

Die berufliche Situation ändert nichts an Schönfischs Engagement

Seit ihrem 14. Lebensjahr engagiert sich Luise Schönfisch ununterbrochen ehrenamtlich im MTV Isenbüttel. Erst fungierte sie als Helferin, später dann als Trainerin. Trotz ihrer Ausbildung, inzwischen einem Vollzeitjob und einem nebenberuflichen Vollzeitstudium findet Schönfisch noch immer die Zeit, ihr Ehrenamt fortzuführen und ihre Gruppe in der Isenbütteler Turnsparte regelmäßig zu trainieren.

Aktuell läuft der siebte Aktionszeitraum von „Ehrenamt überrascht“. Noch bis zum 15. Oktober können Vereine ihre Helden unter www.vereinshelden.org für eine Auszeichnung nominieren.

