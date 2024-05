Gifhorn. Die Eyßelheider gewinnen am Pfingstmontag gegen den MTV Isenbüttel. Dessen Trainer Marco Ament ist „maßlos verärgert“.

Keine 48 Stunden nach der Niederlage im Bezirkspokal-Halbfinale mussten die Fußballer des MTV Isenbüttel erneut ran. Dass sie die Bezirksliga-Partie bei der SV Gifhorn ausgerechnet durch drei Gegentore nach Standards mit 2:3 (0:2) verloren, verärgerte ihren Trainer Marco Ament. „Ich bin maßlos enttäuscht und maßlos verärgert“, unterstrich Ament.

In Hälfte 1 hatten die Gastgeber bereits zweimal zugeschlagen. „Wir haben eigentlich ziemlich gut reingefunden, der Gegner hat sich weit zurückgezogen. Wir hatten viel Spielkontrolle“, berichtete Ament. Umso bitterer, dass es mit einem 0:2 aus Sicht der Gäste in die Kabinen ging. „Wir sind zur zweiten Halbzeit echt gut rausgekommen und haben Druck aufgebaut. Nach unserem Anschlusstreffer bekamen wir aber wieder ein Tor nach einem Standard“, seufzte Ament. Isenbüttel kam noch mal zurück, aber nicht mehr zum Ausgleich.

„Die Jungs wollen unbedingt, ich kann ihnen keinen Vorwurf machen. Es ist aber auf jeden Fall eine vermeidbare Niederlage“, resümierte Ament. Sein Gegenüber Mario Petry durfte indes zufrieden sein. „Es war intensiv mit extrem vielen Zweikämpfen, wir haben es in der ersten Halbzeit gut gemacht“, befand Petry. „Es wurde ein bisschen wilder mit intensiven Szenen, so wie das in einem Derby ist. Ich bin sehr zufrieden, wir haben die langen Isenbütteler Bälle am Ende relativ gut wegverteidigt“, fügte Petry an.

Tore: 1:0, 2:0 Leese (37., 40.), 2:1 Helms (50.), 3:1 Jaeger (54.), 3:2 Helms (56.).

tim