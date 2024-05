Kästorf. Der SSV Kästorf schlägt in der Fußball-Landesliga die Freien Turner Braunschweig mit 4:1 und ist nun seit sieben Spielen ungeschlagen.

Die Serie des SSV Kästorf hält weiter an: Gegen die Freien Turner Braunschweig zeigte die Elf von Trainer Heinz-Günter Scheil einen reifen Auftritt und setzte sich mit 4:1 (1:0) durch. Damit sind die Kästorfer seit nunmehr sieben Spielen ungeschlagen.

Munterer Beginn in die Partie

Die Zuschauer in Kästorf sahen einen munteren Start in die Partie, beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne, zeigten ein gutes Spiel. Ein Konter, den Noah Mamalitsidis vollendete, sorgte für die frühe Kästorfer Führung. „Wir waren direkt richtig gut drin im Spiel“, fand SSV-Coach Scheil. Obwohl beide Mannschaften ihr Heil in der Offensive suchten, blieben weitere Treffer im ersten Durchgang aus.

Dafür startete die zweite Hälfte mit jeder Menge Zug zum Tor. Keine drei Minuten waren nach Wiederanpfiff gespielt, da klärten die Braunschweiger eine Flanke nicht gut, Mehmet Hajdaraj bedankte sich und erhöhte für den SSV auf 2:0. Die Freude währte allerdings nicht lange, denn keine zwei Minuten später verkürzte Linus Beith für die Braunschweiger. „Danach wollten die Turner den Ausgleich, sie haben gedrückt“, beschrieb „Scheilo“. Doch die Kästorfer Hintermannschaft stand hinten stabil und vorne wurden die Chancen konsequent genutzt. Burak Hajdari sorgte in Minute 58 wieder für eine Zwei-Tore-Führung.

Petry sorgt für die Entscheidung

„Danach gab es noch Chancen auf beiden Seiten. Es war ein wirklich ansehnliches Fußballspiel“, fand der Kästorfer Trainer. Doch es dauerte bis zur Schlussminute, bis der Ball wieder im Tor zappelte. Leander Petry hatte mit seinem 25. Saisontreffer den Deckel draufgesetzt. „Wir haben ein wirklich gutes und für die Zuschauer unterhaltsames Spiel verdient gewonnen. Das war eine starke Leistung“, sagte ein zufriedener Scheil abschließend.

SSV: Bremer – Grünheid (74. Ar. Zeqiri), Palella, Hajdari, Brandt – Saikowski, Tsampasis – Hajdaraj (77. Salijevic), Meyer (56. Ad. Zeqiri), Mamalitsidis – Petry.

Tore: 1:0 Mamalitsidis (13.), 2:0 Hajdaraj (48.), 2:1 Beith (50.), 3:1 Hajdari (58.), 4:1 Petry (90.).