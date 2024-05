Gifhorn. Die Schwarz-Gelben kommen gegen Landesliga-Meister Eintracht Braunschweig U23 spät zum Ausgleich, kassieren dann aber noch das 2:3.

Sie lieferten einen aufopferungsvollen Kampf, boten der als Landesliga-Meister feststehenden U23 von Eintracht Braunschweig Paroli. Und dank eines späten Treffers schienen sich die Fußballer des MTV Gifhorn auch mit einem Punkt zu belohnen. Doch dann kam die Nachspielzeit, es stand eine ganz, ganz bittere 2:3 (1:1)-Niederlage zu Buche.

Gifhorn legt früh vor und lässt nicht viel zu

Doch der Reihe nach. Der Start, es war einer nach Maß für die Hausherren. Til Eike Bahr brachte den Ball von der rechten Seite in die Mitte, Jovan Hoffart nahm ihn technisch anspruchsvoll direkt und netzte ein (7. Minute). Der Gast reagierte auf den Rückstand, MTV-Keeper Tobias Büchmann musste gegen Rami Zouaoui die schnelle Antwort verhindern (8.). Nachdem Justin Eilers die Möglichkeit auf den zweiten Treffer vergeben hatte (10.), übernahm die Eintracht die Kontrolle.

Dabei strahlte sie gegen eine vielbeinige Abwehr der Schwarz-Gelben selten Gefahr aus, dann ging es aber doch einmal zu schnell: Der BTSV nahm Tempo auf, Linus Queißer blieb frei vor Büchmann cool – der Ausgleich (23.). Die Löwen taten sich weiter schwer beim Kreieren von Großchancen. Erst kurz vor der Pause wurde es vor Büchmann wieder gefährlich, doch Bjarne Marek grätschte bei Queißers Abschluss im letzten Moment dazwischen, verhinderte Schlimmeres und erntete frenetischen Beifall von der Tribüne (42.).

Das Ende ist ganz, ganz bitter für den MTV Gifhorn

Nach Wiederbeginn schoss Zouaoui unbedrängt aus 13 Metern über den Kasten (51.), wenige Zeigerumdrehungen später kamen Queißer und erneut Zouaoui innerhalb einer Szene nicht am starken Büchmann vorbei (55.). Kurz zuvor war der Winkel für Masirullah Omarkhiel etwas zu spitz geworden, sein Abschluss rauschte über den Kasten (54.).

Der MTV hielt mit allem dagegen, was er hatte, die Eintracht tat sich weiterhin schwer. Oftmals scheiterte es am letzten Pass, in Minute 73 sollte der aber stimmen. Queißer hatte das Auge für den mitgelaufenen Robin Placinta, der wenig Mühe hatte (73.). Eilers hatte keine 120 Sekunden später den Ausgleich auf dem Fuß, verzog aber (75.).

Ein Bild, das so viel aussagt: Moritz Gollmer (in Blau) dreht nach dem Siegtreffer jubelnd ab, Adem Zeciri (links) und Marc Upmann steht der Schock ins Gesicht geschrieben. © regios24 | Sebastian Priebe

Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit sollte er es per Kopf besser machen (90.). Der große Jubel darüber war noch nicht verhallt, da traf Braunschweigs Moritz Gollmer die Schwarz-Gelben ins Mark (90.+1). „Unsere Moral war weltklasse“, lobte MTV-Trainer Holger Ringe auch mit Blick auf gleich sechs Ausfälle. „Wir haben ein klasse Spiel gemacht, stehen aber mit leeren Händen da. Ich hoffe, das macht uns noch stärker, um die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen“, warf Ringe direkt noch einen Blick nach vorne.

MTV: Büchmann – Meral, Upmann, Marek – Bahr (81. Karakash), Zeciri, Kolmer, Omarkhiel – Eilers – Wöhner, Hoffart.

Tore: 1:0 Hoffart (7.), 1:1 Queißer (23.), 1:2 Placinta (73.), 2:2 Eilers (90.), 2:3 Gollmer (90.+1).