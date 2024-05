Hillerse. Arg ersatzgeschwächt liefert der TSV beim Tabellendritten eine gute erste Halbzeit ab, irgendwann schwinden die Kräfte.

Trainer Julian Wildemann konnte seinem TSV Hillerse nach der Partie beim Tabellendritten SC Göttingen 05 keinen Vorwurf machen. Der als Absteiger feststehende Fußball-Landesligist hatte in der Universitätsstadt zwar mit 0:4 (0:1) verloren, dabei aber auch schlichtweg den Umständen Tribut zollen müssen.

Mit gerade einmal zwölf Spielern hatte das Team von der Oker den Weg am Pfingstmontag nach Göttingen angetreten, auf der Bank saß mit Leon Divjak lediglich ein Torwart. Somit mussten alle zehn Feldspieler durchspielen. Auch die Ansetzung auf einem mit Granulat versehenden Kunstrasen half dem Gast nicht. „Man hat die Hitze auf dem Platz gesehen, das war alles nicht so optimal“, stellte Wildemann fest.

Hinten raus wird Hillerses Niederlage doch deutlich

Seine Mannschaft zeigte in Hälfte 1 aber eine ordentliche Leistung. „Wir sind unglücklich und unnötig in Rückstand geraten“, sagte Wildemann mit Blick auf den Fehler von Schlussmann Sören Rang, „haben es sonst aber ziemlich gut gespielt“. Dominik Dünow und Nick Borgfeld kamen sogar zu guten Abschlussmöglichkeiten. „Ab der 65. Minute waren wir platt. Es war die Kraft, die uns in der zweiten Halbzeit gefehlt hat“, musste Hillerses Trainer eingestehen.

Umso bitterer, dass das Ergebnis am Ende doch deutlich ausfiel. „Göttingen hat es ordentlich gemacht, wir waren aber nicht so viel schlechter“, bekräftigte Wildemann. Doch während die Hausherren munter durchtauschten, standen die elf Hillerser die vollen 90 Minuten auf dem (heißen) Platz.

TSV: Rang – Dünow, Bornemann, Pawlik, Schrader, Petersen – Lahmann, Müller, Borgfeld – Sandte, Ziegler.

Tore: 1:0 Nolte (4.), 2:0, 3:0 Polczyk (53., 63.), 4:0 Leidig (85.).

tim