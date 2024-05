Gifhorn. Die B-Junioren des MTV sind nach dem 7:1-Erfolg über den SSV Vorsfelde nur noch rechnerisch von Platz 1 zu verdrängen.

Eine Meisterfeier gab es noch nicht. Dass es sie geben wird, steht nun aber außer Frage, denn: Die U17-Fußballer des MTV Gifhorn gewannen gegen den SSV Vorsfelde mit 7:1 (4:1) und haben damit zwei Spiele vor Saisonende nicht nur sechs Punkte Vorsprung auf den Landesliga-Zweiten Eintracht Braunschweig II, sondern auch das um 37 Treffer bessere Torverhältnis.

Der Erfolg gegen die Vorsfelder war wieder einmal einer der souveränen Kategorie. „Wir waren in der ersten Halbzeit total dominant“, betonte MTV-Trainer Chris Wimmer. Tim Taleghani per Doppelpack sowie Luis Dell und Paul Ganske sorgten für eine 4:0-Führung, kurz vor der Pause kassierten die Schwarz-Gelben nach einer Standardsituation ihren einen Gegentreffer. „Da waren wir vielleicht gedanklich schon in der Halbzeit. Wenn man den Fleck auf unserer sonst weißen Weste suchen will: Wenn wir Gegentore bekommen, dann oft nach Standards“, ordnete Wimmer ein.

Der MTV Gifhorn soll spielen wie ein Meister

Nach der Pause zeichnete sich ein unverändertes Bild. Die Schwarz-Gelben hatten vielleicht keine Vielzahl an hochkarätigen Chancen. Doch wenn sie in den Strafraum kamen, brannte es für den Gast lichterloh. Max Mahlmann, Julian Rolf und Tjark Lütkemüller sorgten für den verdienten Endstand. „Wir haben in der zweiten Halbzeit einen Gang zurückgeschaltet, unter dem Strich sind wir aber total zufrieden“, resümierte Wimmer.

Tjark Lütkemüller (links) lässt sich für seinen Treffer zum 7:1-Endstand feiern. © regios24 | Michael Uhmeyer

Glückwünsche zum Titel wollte der Coach aber noch nicht annehmen. „Wir hatten vor zwei Jahren die Situation, dass wir wegen eines Tores nicht Meister geworden sind. Es sind jetzt 37 Tore, mir ist bewusst, dass die Wahrscheinlichkeit bei 0,01 Prozent liegt. Wir wollen aber die Spannung hochhalten“, stellte Wimmer klar. „Ich habe auch den Jungs gesagt: Wir können Meister auf ein Shirt schreiben, Meister steht auf einem Pokal. Ich möchte aber, dass wir spielen wie ein Meister. Das hat die Mannschaft sehr gut gemacht.“

Tore: 1:0, 3:0 Taleghani, 2:0 Dell, 4:0 Ganske, 4:1 n. gem., 5:1 Mahlmann, 6:1 Rolf, 7:1 Lütkemüller.