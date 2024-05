Calberlah. Der FC gewinnt beim SV Grün-Weiß Calberlah dank des Freistoßtreffers von Lauritz Macht mit 1:0 und wahrt die Chance auf den Klassenerhalt.

Es lief bereits die dritte Minute der Nachspielzeit. Für die Fußballer des FC Schwülper war ein 0:0 beim SV Grün-Weiß Calberlah mit Blick auf die Lage im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga schlichtweg zu wenig. Dann bekamen die Gäste 25 Meter vor dem Tor einen Freistoß zugesprochen. Kapitän Lauritz Macht nahm sich der Situation an, der Ball schlug leicht abgefälscht im Kasten der Hausherren ein. Es war der Lucky Punch zum 1:0 (0:0)-Erfolg – die FC-Chance auf den Klassenerhalt lebt damit weiter!

Calberlah verpasst mehrfach die Führung

Danach hatte es lange nicht ausgesehen, hinzu kamen vor Spielbeginn ganz andere Probleme. Aufgrund einer defekten Bewässerungsanlage konnte die Partie nicht auf dem A-Platz der Grün-Weißen stattfinden, der Anpfiff ertönte stattdessen auf dem B-Platz. Nur Augenblicke danach hätte Marlon Schade das Kellerkind um ein Haar in Führung gebracht, der scheiterte aber an Jan Ehmling im Kasten der Calberlaher (1. Minute). Der ist normalerweise Feldspieler in der Calberlaher Reserve.

Dann fanden die Hausherren deutlich besser in die Partie. Marius Greszik verfehlte den Kasten zweimal nur knapp (6., 13.), nach einer halben Stunde bekam der Calberlaher einen Ball in der gefährlichen Zone nicht kontrolliert (30.). Kurze Zeit später kam Finn Pundt sehr wohl zum Abschluss, nur die Latte verhinderte den Führungstreffer (33.).

Schwülper zeigt nach der Pause ein anderes Gesicht

Und die Gäste? Schwülper sollte erst nach Wiederbeginn wieder gefährlich werden, Schades Schuss ging aus spitzem Winkel nur knapp vorbei (55.). Die Schwülperaner zeigten nun ein anderes Gesicht, während Calberlah außerhalb der eigenen Hälfte praktisch nicht mehr stattfand. Doch der Gast ließ die bis dahin beste Gelegenheit des ganzen Spiels aus: Gordon Brehmer bekam aus acht Metern keinen Druck hinter den Ball, so dass Ehmling den Einschlag noch verhinderte (71.).

In der Folge sollte nicht mehr viel passieren – bis zur spielentscheidenden Szene in der Nachspielzeit. „Calberlah hatte in der ersten Halbzeit seine Chancen, hat sie aber nicht genutzt. Wir haben ein bisschen umgestellt, in der zweiten Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor“, fasste FC-Trainer Jan Schulze zusammen. „Im Keller brennt noch Licht. Wir glauben noch dran, müssen weiter arbeiten und sind in der Pflicht“, fügte der Trainer mit Blick auf die weiterhin knifflige, aber machbare Tabellenkonstellation an. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt zwei Spiele vor Saisonende „nur“ noch zwei Punkte.

Der SVC lässt sich den Schneid abkaufen

Aufseiten der Calberlaher hätte ein Remis gereicht, um den Klassenverbleib auch rechnerisch in der Tasche zu haben. „Wir hatten in der ersten Halbzeit drei, vier gute Chancen, machen aber das Tor nicht und stellen dann das Fußballspielen ein. Schwülper kam über die Aggressivität ins Spiel, wir haben uns den Schneid abkaufen lassen“, bilanzierte SVC-Trainer Philip Plagge. „Aufgrund der zweiten Halbzeit wäre ein Unentschieden gerecht gewesen.“

