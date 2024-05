Gifhorn. Die Gifhorner setzen langfristig auf den Trainer, der für den aktuellen Aufschwung sorgt und das Team zum Klassenerhalt führen soll.

Seit Holger Ringe Ende März das Traineramt beim Fußball-Landesligisten MTV Gifhorn übernommen hat, geht es wieder bergauf. Mit 18 Punkten aus 9 Partien meldeten sich die Schwarz-Gelben im Abstiegskampf zurück und sind im Saisonendspurt vier Spiele vor Schluss auf einem Nichtabstiegsplatz zu finden. Nun gibt es die nächste gute Nachricht: Ringe hat seinen bis Vertrag um drei Jahre verlängert!

Ringe setzt ein Zeichen und sorgt für Planungssicherheit

„Ich wollte ein Zeichen setzen. Wir haben Mitte Mai, da ist eine Kaderplanung normalerweise fertig“, weiß Ringe. Weil nicht klar ist, in welcher Liga die Schwarz-Gelben ab Sommer an den Start gehen, gestaltet sich das naturgemäß schwieriger. Umso wichtiger ist es daher, Planungssicherheit zu haben. „Ich habe gesagt, ich mache das ligaunabhängig“, stellt Ringe klar. Ausschlaggebend für die Verlängerung sei auch das Spiel beim MTV Wolfenbüttel am vergangenen Wochenende gewesen. Das verlor Gifhorn zwar mit 3:4, hatte aber Moral bewiesen. „Die Jungs haben sich reingehauen. Man hat gesehen, dass die Mannschaft Potenzial hat“, betont Ringe.

Potenzial ist eben das Stichwort. „Wir setzen absolut auf die Jugend“, stellt der Coach klar. Vor allem die U17 der Schwarz-Gelben, die voraussichtlich Landesliga-Meister wird, sorgt für Aufsehen. „Das ist ein sehr starker Jahrgang. Unser Plan ist es, die Jungs mit gewissen Konzepten an den Herrenbereich heranzuführen. Ich sehe mich auch als Ausbildungstrainer. Wir wollen nicht der Wilderer sein, der die Jungs von den Dörfern holt. Sie sollten von allein zu uns kommen“, wirft der 56-Jährige einen Blick in die Zukunft.

Die kurzfristigen Ziele hat der MTV Gifhorn erreicht

Tobias Krull, Sportlicher Leiter und Torwart des Landesligisten, ist froh über die langfristige Vertragsverlängerung. „Holger und ich kennen uns seit über zehn Jahren. Es hat mich gefreut, dass er die Aufgabe überhaupt übernommen hat. Wir wollten zusehen, dass wir die Dinge umkrempeln und Erfolge einfahren. Das haben wir in kurzer Zeit auch geschafft“, erklärt Krull. „Wir haben gemerkt, dass Holger genau der Richtige für den Weg mit jungen, hungrigen Spielern ist – und er weiß aber auch, wie Herrenfußball funktioniert.“

Bei potenziellen Neuzugängen gehe es eben darum, „dass wir Jungs haben wollen, die Bock haben, für den MTV Gifhorn zu spielen. Das ist das A und O“, zeigt Krull auf. Und Ringe kann schon jetzt verraten: „Das Gros der Mannschaft bleibt zusammen, drei bis sechs A-Jugendliche werden zu uns stoßen.“

Der Meister kommt in die Flutmulde

Wie der Kader genau aussieht, wird sicherlich auch von der Spielklasse abhängen. Um dem Ziel Klassenerhalt ein gutes Stück näher zu kommen, müssen noch Punkte her. „Wir haben noch vier Spiele, davon müssen wir mindestens zwei gewinnen“, ordnet Ringe die Lage ein. Am Montag (15 Uhr) steht den Mühlenstädtern eine ganz schwierige Aufgabe bevor, die als Meister feststehende U23 von Eintracht Braunschweig ist zu Gast.

Jovan Hoffart (in Gelb) und der MTV Gifhorn haben eine schwierige Aufgabe vor der Brust. Es kommt der Meister. © regios24 | Sebastian Priebe

„Ich glaube nicht, dass die Braunschweiger etwas abschenken werden. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass sie mit dem einen oder anderen A-Jugendlichen anreisen werden. Das macht die Sache nicht einfacher“, sagt Ringe. Schließlich ist die U19 der Löwen in der Bundesliga zu Hause. Ringe stellt aber klar: „Wir haben ein Heimspiel und werden nicht von unserer Linie weggehen, attraktiven Fußball zu spielen. Wir werden versuchen, den auch gegen den Meister durchzuziehen. Die Einstellung wird entscheidend sein – und die wird gut sein.“