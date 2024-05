Calberlah. Die Planungen für die neue Spielzeit laufen beim Bezirksligisten, der den Abstiegskampf ad acta gelegt hat, auf Hochtouren.

Nach der Trennung von Sebastian Koch im Winter übernahm Philip Plagge „seinen“ Fußball-Bezirksligisten SV Grün-Weiß Calberlah und führte ihn zum praktisch sicheren Klassenerhalt. „Philip hat gesagt, dass er schauen will, wie er alles unter einen Hut bekommt. Er bekommt es nicht so hin, wie er gern würde, und möchte sein Amt gern abgeben“, berichtet Marcel Hernier, Spartenleiter der Grün-Weißen.

Vier Trainer in zwei Jahren: „Das geht nicht“

Die mussten sich erneut auf Trainersuche begeben und wurden fündig: Lars Martsch heißt ab Sommer der neue Mann an der Seitenlinie des Teams vom Barnbruch. „Wir sind leider in den vergangenen zwei Jahren erfahren in der Trainersuche“, sagt Hernier mit einem Schmunzeln. Seit dem Rücktritt von Stefan Timpe 2022 war Plagge – inklusive einer Interims-Amtszeit Timpes – der vierte Chefcoach. „Das ist nicht unser Anspruch und geht nicht“, stellt Hernier klar.

Weit oben auf der Liste für Plagges Nachfolge stand Martsch. „Wir hatten sehr gute Gespräche mit Lars und haben uns schnell einigen können. Er hat Bock auf das Projekt, möchte und wird eine gute Truppe aufbauen. Das Wichtige für uns ist, dass wir Kontinuität reinbekommen“, macht der SVC-Spartenleiter deutlich.

Das Netzwerk zu jungen Spielern war für Calberlah ausschlaggebend

Martsch war in der jüngeren Vergangenheit in verschiedenen Funktionen beim MTV Gifhorn im Einsatz – unter anderem für zwei Spiele als Cheftrainer der Landesliga-Mannschaft – aktuell ist er im Hintergrund tätig. Über einige Jahre war er Coach der U19 der Schwarz-Gelben und trifft in Calberlah aus dieser Zeit auf einige bekannte Gesichter. „Wir wollten einen Trainer, der ein gutes Netzwerk zu jungen Spielern hat. Das war auch ausschlaggebend. Ich hoffe, dass wir den einen oder anderen Spieler für Calberlah begeistern können. Die Gespräche mit dem aktuellen Kader laufen“, verrät Hernier. „Die Jungs wollten wissen, wer Trainer ist. Wir haben sie am Donnerstag informiert.“

Planungssicherheit ist nun also da – auch für Martsch. „Die andere Option war, mit Tobias Krull beim MTV die sportliche Leitung zu übernehmen. Ich fühle mich aber eher als Trainer als als Verantwortlicher im Hintergrund und stehe selbst gern auf dem Platz“, nennt Martsch seine Beweggründe für die Unterschrift in Calberlah. „Ich möchte eine Euphorie und eine Leidenschaft entfachen“, führt der Trainer aus. Das Ziel: In der kommenden Saison soll ein Platz im gesicherten Mittelfeld her.