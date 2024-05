Wahrenholz. Die Schwarz-Gelben würden gern die 30-Punkte-Marke knacken. Am Pfingstmontag kommt der TSC Vahdet Braunschweig.

Seit der Derbyniederlage beim SSV Kästorf (0:1) am Mittwochabend ist der Abstieg auch rechnerisch besiegelt, überraschend kam der für den Fußball-Landesligisten VfL Wahrenholz aber gewiss nicht mehr. Schwarz-Gelb trifft im nächsten Spiel seiner Abschiedstour am Pfingstmontag (15 Uhr) auf den TSC Vahdet Braunschweig.

„Wir gehen nach den Englischen Wochen zuletzt ganz schön auf dem Zahnfleisch, sind personell stark gebeutelt. Wir müssen Wunden lecken“, räumt VfL-Trainer Sebastian Ludwig ein. Auch unter der Woche zu spielen, ist in den vergangenen Wochen zur Normalität geworden. „Ich kann aber nur den Hut vor meiner Mannschaft ziehen“, merkt Ludwig an, denn: „Wir sind mit acht Punkten aus der Hinrunde gekommen, haben dann in der zweiten Saisonhälfte geile Spiele abgeliefert.“

30 Punkte sind jetzt das Wahrenholzer Ziel

Seit dem Jahreswechsel holten die Wahrenholzer beachtliche 17 Zähler. „Wir müssen sehen, wo wir herkommen“, zeigt Ludwig auf. Fünf Punkte braucht es noch, um das erklärte Ziel, 30 Zähler einzufahren, zu erreichen. „Wir wollen gegen Vahdet Vollgas geben und uns noch ordentlich verkaufen“, gibt der VfL-Trainer die Marschroute vor.

Die Gäste werden definitiv nichts zu verschenken haben. Durch katastrophale Wochen und fast schon Monate zu Beginn des Jahres sind sie in den Abstiegskampf geraten, der Vorsprung auf das rettende Ufer beträgt gerade einmal drei Punkte.

