Rethen. Schwülper-Vordorf-Adenbüttel/Rethen holt gegen Arminia Vechelde drei ganz wichtige Punkte für den Klassenerhalt.

Das könnte der entscheidende Schritt in Richtung Klassenerhalt gewesen sein: Die Bezirksliga-Fußballerinnen der FSG Schwülper-Vordorf-Adenbüttel/Rethen gewannen am Donnerstagabend in der Abstiegsrunde gegen den SV Arminia Vechelde mit 6:3 (4:0) und haben nun drei Punkte Vorsprung sowie das bessere Torverhältnis im Vergleich zu Schlusslicht VfB Peine.

Schon zur Pause war beim Stand von 4:0 für die Gastgeberinnen praktisch alles klar. Die brachten sich vor allem durch zwei Eigentore noch mal ein wenig in die Bredouille, ließen sich den so wichtigen Erfolg aber nicht mehr nehmen. Damit sind die Peinerinnen, die noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand haben, nun unter Zugzwang.

Tore: 1:0, 3:0, 5:0 Janßen (7., 20., 55.), 2:0 Henne (19.), 4:0 Graf (42.), 5:1 Eigentor Kramer (57.), 5:2 Eigentor Stahl (67.), 5:3 Meinken (74.), 6:3 Henne (90.+4). Gelb-Rot: Vechelde (85.).

In der Meisterrunde fand unter der Woche ebenfalls eine Partie mit Gifhorner Beteiligung statt. Der VfR Wilsche-Neubokel entführte beim 1:1 (0:1) nach Rückstand immerhin einen Punkt von der zweiten Mannschaft des SV Wendessen und schiebt sich auf Tabellenplatz 5 vor.

Tore: 1:0 Schrader (25.), 1:1 Mettin (73.).

tim