Müden/Rethen. Adenbüttel Rethen hat in der Fußball-Kreisliga mit den Hankensbüttelern ein dickes Brett zu bohren. Müden-Dieckhorst fordert Gamsen.

Auch am Pfingstwochenende rollt der Ball in der Fußball-Kreisliga. Zwei Nachholspiele stehen auf der Agenda, und die haben es in sich: Auf der einen Seite geht das Meisterschaftsrennen zwischen Tabellenführer MTV Gamsen und Verfolger HSV Hankensbüttel in die nächste Etappe, auf der anderen Seite benötigt die FSV Adenbüttel Rethen zwingend noch Punkte im Abstiegskampf. Lediglich der TuS Müden-Dieckhorst hat sein Saisonziel praktisch erreicht, kann also frei von der Leber weg aufspielen.

TuS Müden-Dieckhorst – MTV Gamsen (Sa., 16 Uhr). Das 3:1 der Hausherren vor Wochenfrist gegen Kellerkind Wesendorfer SC war der alles entscheidende Schritt zum Saisonziel Klassenerhalt. Mit 39 Punkten auf der Habenseite müsste in den letzten Spielen schon ganz viel zusammenkommen, damit der TuS noch einmal unten reinrutscht. Die magische 40-Punkte-Marke ist nur noch einen Zähler entfernt und könnte bereits am Wochenende fallen.

„Ich hätte persönlich nichts dagegen, gegen den Topfavoriten um den Bezirksliga-Aufstieg etwas Zählbares zu holen“, lässt sich Sven-Arne Börner, Coach des Gastgebers, entlocken. „Im Fußball ist nichts unmöglich, allerdings müssen schon viele Dinge für uns laufen und der MTV auf der anderen Seite darf eben nicht den besten Tag haben“, räumt Börner ein.

FSV Adenbüttel Rethen – HSV Hankensbüttel (Mo., 15 Uhr). FSV-Trainer Michael Horst gehört denjenigen Trainern an, die den HSV als spielstärkste Mannschaft der Liga sehen. Doch schon vorab die weiße Fahne schwenken wollen die FSV-Akteure nicht, im Gegenteil: „Beim 1:5 im Hinspiel waren wir keinesfalls chancenlos, auch wenn das Ergebnis diesen Eindruck erweckt. In der ersten Halbzeit hatten wir sehr viele Chancen, wir hätten in Führung gehen müssen.“ Und vielleicht gelingt der FSV diesmal die Überraschung...

