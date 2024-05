Kästorf. Nach dem Derbysieg unter der Woche gegen Wahrenholz empfängt der Fußball-Landesligist Pfingstmontag die Freien Turner Braunschweig.

Die Stimmung im Lager des Fußball-Landesligisten SSV Kästorf nach dem 1:0-Derbysieg gegen den VfL Wahrenholz am Mittwochabend, sie war einmal mehr in dieser Saison sehr ausgelassen. Kein Wunder, denn der SSV ist mit bislang 49 Punkten nicht nur der beste Gifhorner Vertreter, sondern hat obendrein noch die Möglichkeit, am Ende auf Tabellenplatz 4 einzulaufen.

Am Pfingstmontag (15 Uhr) bietet sich für das Team von Trainer Heinz-Günter Scheil im Heimspiel gegen die Freien Turner Braunschweig die nächste Gelegenheit, dreifach zu punkten. Gegen den Ortsnachbarn aus Wahrenholz war die Begegnung eigentlich von Beginn an in nur eine Richtung gegangen. Nach rund zehn Spielminuten übernahmen die Kicker vom Sandberge die Spielkontrolle, während sich der VfL in der eigenen Hälfte einigelte und auf die eigene Abwehrarbeit beschränkte. Gegen die Freien Turner dagegen „müssen wir noch kontrollierter spielen als gegen die Wahrenholzer“, vermutet Scheil.

„Willi Feer ist als Trainer hier in der Region bekannt. Und wer ihn genauer kennt, der weiß, dass in seine Teams stets über viele Umschaltmomente zum Erfolg kommen.“ Heinz-Günter Scheil

Er erwarte ein sehr temporeiches Spiel. „Willi Feer ist als Trainer hier in der Region bekannt. Und wer ihn genauer kennt, der weiß, dass seine Teams stets über viele Umschaltmomente zum Erfolg kommen“, meint „Scheilo“. Der kommende Gegner, er steckt aber derzeit in einer kleinen Ergebniskrise: 0:2 beim 1. SC Göttingen 05, 0:3 gegen Meister Eintracht Braunschweig U23 sowie ein krachendes 0:4 im heimischen Prinzenpark gegen den Bovender SV.

Kästorfs Heimspiel-Wochen

Der Trend spricht daher für die zuletzt viermal unbesiegten Kästorfer. Der SSV-Coach ist nicht nur deshalb sehr optimistisch: „Wir brauchen uns zu Hause nicht zu verstecken. Noch dazu werden wir personell gut besetzt sein.“ Für Rot-Weiß gehen die Heimspiel-Wochen Schlag auf Schlag weiter. Denn: Im Anschluss gastieren der TSV Hillerse (25. Mai) und Meister Eintracht Braunschweig U23 (2. Juni) beim SSV.

