Hillerse. Nach dem souveränen Auftritt gegen Schlusslicht Lehndorf geht es an Pfingstmontag zum Tabellenzweiten SC Göttingen 05.

Der 3:0-Erfolg über den Lehndorfer TSV am Mittwochabend war der erste „Dreier“ des TSV Hillerse nach rund zwei Monaten ohne Sieg. Entsprechend tat er dem als Absteiger feststehenden Fußball-Landesligisten spürbar gut. Die nächste Aufgabe hat es für das Team von Trainer Julian Wildemann aber in sich: Am Pfingstmontag (15 Uhr) geht es auswärts gegen den Tabellenzweiten SC Göttingen 05.

„Es wird ein ganz anderes Spiel als gegen Lehndorf“, weiß Wildemann. Die Göttinger sind am Samstag im Halbfinale des Bezirkspokals beim Gifhorner Bezirksligisten MTV Isenbüttel im Einsatz und „werden durchrotieren“, ist Wildemann überzeugt. Schließlich liegen zwischen beiden Begegnungen nur 48 Stunden. „Das ist aber egal, eigentlich sind bei den Göttingern alle gut“, muss der TSV-Trainer mit einem Schmunzeln anerkennen.

Und er weiß spätestens seit dem Hinspiel, wovon er spricht. In der dritten Partie nach dem Aufstieg waren die Hillerser Mitte August erstmals richtig chancenlos und kassierten auf heimischem Platz ein 0:4. „Da waren wir super löchrig, die Abstände waren schlecht“, erinnert sich Wildemann. „Wir müssen diesmal deutlich enger stehen“, fordert der Trainer der Gäste. Dass die die „Großen“ der Liga ärgern können, haben sie bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Das soll auch am Montag gelingen, Wildemann nennt noch einmal das Hillerser Credo dieser Tage: „Wir wollen die Saison vernünftig zu Ende bringen.“

tim