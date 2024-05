Kästorf. Der Trainer des VfL Wahrenholz ist mit seinen Schwarz-Gelben auf Landesliga-Abschiedstour und gastiert am Mittwoch bei seinem Ex-Verein.

Auf das Kreisduell mit dem TSV Hillerse (2:2) folgt für die Landesliga-Fußballer des VfL Wahrenholz gleich das nächste auf fremdem Platz: Das Taterbusch-Team gastiert am Mittwochabend (19 Uhr) beim SSV Kästorf. Für den Wahrenholzer Trainer, Sebastian Ludwig, ist es zweifelsohne ein ganz besonderes Spiel.

Für Sebastian Ludwig ist die Partie eine ganz besondere

Nach dem 0:1 in der Hinrunde ist es für ihn das zweite Aufeinandertreffen mit seinem „SSV“, zum ersten Mal ist er nun als VfL-Trainer in Kästorf zu Gast. „Ich habe für diesen Verein insgesamt ungefähr 250 Spiele gemacht. Die Hälfte davon auf dem A-Platz, auf dem wir am Mittwoch auch spielen“, zeigt Ludwig auf. Aufgrund des nur rechnerisch noch nicht fixierten Abstieges seiner Mannschaft „ist es schade, dass es indirekt um nichts mehr geht“, merkt Ludwig an, aber: „Für mich ist es etwas Besonderes, ich freue mich mega drauf.“

„Ich kann es mir nicht erklären, die Mannschaft sich wahrscheinlich auch nicht. Und das ist das Schlimme.“ Sebastian Ludwig

Auch das erste Aufeinandertreffen mit den Rot-Weißen war sicher ein Highlight für den Coach des Tabellendrittletzten. Das dürfte aber rein sportlich betrachtet nicht positiv in Erinnerung geblieben sein. In einer chancenarmen Partie gelang Kästorfs Torjäger Leander Petry Augenblicke vor Abpfiff der entscheidende Treffer zum 1:0 für den SSV. „Wir haben nach dem Hinspiel noch etwas gutzumachen und wollen zeigen, dass wir unangenehm sind.“

Auch mit Blick auf das Remis in Hillerse – Wahrenholz verspielte eine 2:0-Führung – ist Wiedergutmachung gefragt. „Die zweite Halbzeit war einfach ernüchternd. Wir waren offensiv zu ungenau und defensiv zu anfällig. Wir hatten Schwankungen von Spiel zu Spiel, jetzt sogar von Halbzeit zu Halbzeit“, hadert Ludwig. „Ich kann es mir nicht erklären, die Mannschaft sich wahrscheinlich auch nicht. Und das ist das Schlimme.“

Kästorf will wieder in die Spur finden

Auch Ludwigs Gegenüber Heinz-Günter Scheil, der in seiner ersten Kästorfer Amtszeit seinen heutigen Gegenüber unter seinen Fittichen hatte, fordert eine Steigerung von seiner Mannschaft. „Wir müssen wieder besser in die Spur finden“, gibt Scheil nach zuletzt drei Unentschieden in Folge vor. „Es spielen zwei Gifhorner Teams gegeneinander, Sebastian Ludwig hat eine Kästorfer Geschichte und möchte bei uns ungern verlieren. Eine Rivalität ist da, die ist gesund und normal“, ordnet Scheil ein.

Daher ist es wenig verwunderlich, dass der Trainer-Routinier von seiner Elf fordert, den Fight anzunehmen. Zugleich betont er aber: „Wir müssen fußballerische Akzente setzen.“ Was ihn optimistisch stimmen dürfte: Der eine oder andere Akteur, der beim 1:1 in Bleckenstedt am Sonntag fehlte, dürfte ins Aufgebot des Tabellensiebten zurückkehren.