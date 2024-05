Gifhorn. Oberligist TC Grün-Weiß verliert beim HTV Hannover II denkbar knapp mit 4:5. Zwei Einzel sind nach nur einem Spiel beendet.

Aus der 4:5-Niederlage gegen den Braunschweiger THC II wurde nachträglich ein 9:0. Ansonsten wäre es ein maximal bitterer Saisonstart gewesen für die Tennis-Damen des TC Grün-Weiß Gifhorn, die beim HTV Hannover II das zweite (sportliche) 4:5 hinnehmen mussten. Das wird diesmal allerdings Bestand haben.

Zwei der sechs Einzel waren aufgrund von Aufgaben schon nach einem Spiel beendet. Mailina Nedderhut verbuchte aufgrund der Verletzung von Victoria Golubev den ersten Gifhorner Punkt im Spitzeneinzel, an Position 2 musste die seit Monaten angeschlagene Mia-Sophie Müller beim Stand von 0:1 aufgeben. Mailin Müller feierte im fünften Einzel einen souveränen Erfolg (6:2, 6:1), zum Zünglein an der Waage wurde die Partie von Mina Lukic an Nummer 6.

Ein 3:3 nach den Einzeln ist im Bereich des Möglichen

Nach einem 1:6, 6:0 ging es in den Match-Tiebreak. „Mina war im ersten Satz nicht da, der zweite ging schnell“, berichtete TC-Trainer Igor Djuranovic. Die Linkshänderin führte mit 5:3 und sogar mit 7:4. „Dann hat sie fünf Fehler gemacht, das war wahrscheinlich der Druck“, seufzte Djuranovic, dessen Schützling die Partie verlor (7:10). „Mina hat aber auch schon mal dafür gesorgt, dass wir gewinnen oder unentschieden spielen“, nahm der Coach seine Spielerin in Schutz.

Nach den Niederlagen von Sandra Ebeling (2:6, 4:6) und Sydney Stöber (6:7, 2:6) stand es 2:4 nach den Einzeln. „Unser Ziel war es, ein 3:3 zu haben“, sagte Djuranovic. So reichte den Gastgeberinnen ein Erfolg zum Gesamtsieg. „Es ist so schade. Wir haben insgesamt mehr Spiele gewonnen“, zeigte der Gifhorner Trainer auf.

tim