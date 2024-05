Hillerse. Das als Absteiger feststehende Team von der Oker, aktuell Tabellenvorletzter, hat mit Lehndorf das Schlusslicht zu Gast.

„Fußball macht Spaß, wenn man gewinnt“, sagt Julian Wildemann. Spaß haben will der Trainer des TSV Hillerse mit seiner Mannschaft, bevor diese sich nach einem Jahr wieder aus der Fußball-Landesliga in die Bezirksliga verabschiedet. Vorher sollen aber noch positive Ergebnisse her – zum Beispiel am Mittwoch (18.30 Uhr), wenn mit dem Lehndorfer TSV das abgeschlagene Schlusslicht in Hillerse gastiert.

Es gibt Anlass zur Warnung vor Schlusslicht Lehndorf

Die Gäste haben in ihrem zweiten Landesliga-Jahr gerade einmal fünf Punkte gesammelt, der einzige Sieg war ein 3:0 gegen ein zu der Zeit schwach und dünn besetztes TSC Vahdet Braunschweig vor einigen Wochen. „Die Lehndorfer hatten in der Rückrunde ein paar Achtungserfolge und knappe Niederlagen“, warnt Wildemann. Da wären zum Beispiel die knappen Niederlagen beim TSV Landolfshausen/Seulingen (0:1) und gegen den SV Lengede (3:4) zu nennen.

„Die Mannschaft hat sich nicht abschießen lassen“, stellt Wildemann klar. Auch das Hinspiel dürfte den Gastgebern als mahnendes Beispiel dienen, erst durch einen Doppelschlag in der Nachspielzeit stand anstelle einer 2:3-Niederlage ein 4:3-Sieg zu Buche. „Der war knapp und glücklich“, unterstreicht der Trainer der Hillerser.

Wildemann hofft auf Lockerheit bei seinen Hillersern

„Wir freuen uns auf unsere letzten Landesliga-Spiele“, stellt Wildemann ganz allgemein klar. Und weiter: „Man kann jetzt nicht mehr erwarten, dass alle mit 110 Prozent Anspannung ins Spiel gehen. Aber vielleicht kommt dafür eine Lockerheit rein, die vorher ein bisschen gefehlt hat. Wenn wir spielen, ist es egal, wo wir stehen. Wir wollen das Spiel bestmöglich angehen und gewinnen.“

Wildemann hofft noch, auf die zuletzt fehlenden Jannis Ortmann (angeschlagen) und Robin Ramme (krank) bauen zu können.

tim