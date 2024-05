Gifhorn. Der Titel-Zweikampf in der Fußball-Kreisliga zwischen dem MTV Gamsen und dem HSV Hankensbüttel geht weiter. Müden praktisch gerettet.

Der Titel-Zweikampf in der Fußball-Kreisliga ging in seine nächste Runde. Und beide Kontrahenten lösten ihre Aufgabe mit Bravour – Primus MTV Gamsen auf heimischem Terrain, Verfolger HSV Hankensbüttel in des Gegners Gefilden. Ebenfalls kräftigen Grund zum Jubeln hatte der TuS Müden-Dieckhorst, der das wichtige Duell mit dem Wesendorfer SC für sich entscheiden konnte und somit den Klassenerhalt praktisch perfekt machte.

SV Leiferde – HSV Hankensbüttel 1:7 (1:3). Tore: 0:1 Schiller (2.), 1:1 Hermenegildo (8.), 1:2 Schiller (14.), 1:3 Schenk (34.), 1:4, 1:5 Schiller (52., 63.), 1:6 Fricke (76.), 1:7 Schiller (79.).Der Aufstiegsanwärter machte es beim Absteiger standesgemäß. „In der ersten Halbzeit haben wir versucht, den HSV so lange wie möglich vom Tor wegzuhalten“, erklärte SVL-Trainer Stefan Deppe. Dies gelang jedoch nur phasenweise. Nach Wiederbeginn drehte der Zweite so richtig auf. „Ich habe nach dem Spiel zu HSV-Coach Dirk Asmus gesagt: Es macht richtig Spaß, euch zuzuschauen“, lobte Deppe den Gegner in höchsten Tönen.

MTV Gamsen – TSV Hillerse II 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Eigentor Kowalewski (29.), 2:0 Emmermann (72.), 3:0 Pair (81.), 4:0 Balzereit (90.+2).Nachdem im Kreispokal-Halbfinale beim HSV Hankensbüttel (1:2) Schluss gewesen war, schossen sich die Schwarz-Weißen im Liga-Alltag ein wenig den Frust von der Seele. „Wir hatten die gesamte Spielzeit über das Spiel in der Hand, das haben die Jungs richtig gut gemacht“, freute sich Gamsens Chefcoach Johannes Michel, der lediglich die eigene Chancenverwertung monierte: „Gerade in der ersten Halbzeit hatten wir unheimlich viele, gut herausgespielte Möglichkeiten.“

So musste in Abschnitt 1 ein Eigentor der Hillerser Zweitvertretung herhalten. Das Ergebnis in die Höhe schraubte der MTV erst in den letzten 20 Minuten – und Michel bewies ein glückliches Händchen. Er wechselte in Christian Balzereit sowie Mazin Pair gleich zwei Torschützen ein.

TuS Müden-Dieckhorst – Wesendorfer SC 3:1 (2:0). Tore: 1:0 Grusdt (23.), 2:0 Wolfram (45.), 2:1 Schleicher (72.), 3:1 Grusdt (79.).Drei Spieltage vor Ende dieser Spielzeit machten die Hausherren wohl den alles entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt. Das Punktepolster auf den Drittletzten aus Wesendorf beträgt nun schon neun Zähler, und auch das Torverhältnis der Müdener gegenüber den Kickern aus dem Nordkreis ist ein deutlich besseres.

Zum Spiel: Schon vor der Pause hatten Florian Grusdt und Jürgen Wolfram die Blau-Gelben auf die Siegerstraße geschossen. Markus Schleicher ließ den Gast rund 20 Minuten vor dem Ende zwar noch einmal hoffen, ehe Doppelpacker Grusdt endgültig alles klar machte. „Wir hatten mehr Ballbesitz und mehr Torchancen. Es war zwar kein überragendes Spiel von uns, aber die Überzeugung, diese Partie zu gewinnen, war da. Ein absolut verdienter Sieg für uns“, bilanzierte TuS-Trainer Sven-Arne Börner.

SV Triangel – FSV Adenbüttel Rethen 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Schakat (28.), 0:2 Plagge (37.), 1:2 Spillecke (85.).Dank eines Doppelschlags im ersten Durchgang entschied die FSV das Sechs-Punkte-Spiel zu ihren Gunsten.

SV Westerbeck – TSV Brechtorf 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Sartori (48.), 0:2 Eigentor Mai (75.).Während am vergangenen Donnerstag nach dem Einzug ins Endspiel des Wittinger Kreispokals beim SVW noch Partystimmung angesagt gewesen war, herrschte drei Tage später eher Katerstimmung. Die Grün-Weißen dagegen machten durch den Auswärtssieg einen großen Schritt, um auch in der kommenden Serie Teil des Kreisoberhauses zu sein.