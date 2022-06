Deutschlands WM-Gruppengegner Japan unterliegt Brasilien

Sapporo. Deutschlands WM-Gruppengegner Japan hat ein Testspiel gegen Brasilien verloren. In der Hauptstadt Tokio mussten sich die Asiaten mit 0:1 (0:0) gegen den fünfmaligen Fußball-Weltmeister geschlagen geben.

Brasiliens Superstar Neymar war vor 63.638 Zuschauern mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter in der 77. Minute erfolgreich. Die Japaner spielten vor allem in der ersten Halbzeit gut mit, konnten ihren Erfolg vom 2. Juni aber nicht wiederholen. Im vorangegangenen Test hatte das Team in Sapporo mit 4:1 gegen Paraguay gewonnen.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bei der WM Ende des Jahres in Katar treffen Japan und Deutschland in Vorrundengruppe E zum Auftakt am 23. November aufeinander. Brasilien spielt in Gruppe C gegen Serbien, die Schweiz und Kamerun.

© dpa-infocom, dpa:220606-99-564933/2