Paris Saint-Germain ohne Messi in Monaco

Paris. Frankreichs Tabellenführer Paris Saint-Germain muss vorerst auf den sechsmaligen Weltfußballer Lionel Messi verzichten. Der 34 Jahre alte Argentinier leide an Grippe-Symptomen, teilte der Club auf seiner Internetseite mit.

In jedem Fall fehlt der im vergangenen Sommer nach Paris gewechselte Messi heute (13.00 Uhr) in der Partie bei der AS Monaco. Nicht dabei sind zudem Keylor Navas, Sergio Ramos, Angel di María, Juan Bernat, Layvin Kurzawa and Ander Herrera. PSG führt die Ligue 1 mit großem Vorsprung vor Verfolger Olympique Marseille an.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220320-99-596246/2