Schlägerei im Stadion Festnahmen wegen Ausschreitungen bei Fußballspiel in Mexiko

Querétaro. Nach Krawallen mit 26 Verletzten bei einem mexikanischen Fußballspiel sind zehn Männer festgenommen worden. 16 weitere Verdächtige würden noch gesucht, teilte die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Querétaro mit.

Gegen die Festgenommenen seien Haftbefehle wegen des Verdachts auf versuchten Mord, Gewalt bei einer Sportveranstaltung und Befürwortung von Straftaten vollstreckt worden. Zur Identifizierung der Verdächtigen wurden den Angaben zufolge 583 Bilder, 78 Videos und mehr als 1000 Hinweise aus der Bevölkerung ausgewertet. 21 Wohnungen wurden durchsucht.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am vergangenen Samstag war es bei einem Spiel der ersten mexikanischen Fußballliga zwischen dem FC Querétaro und Atlas Guadalajara auf den Rängen zu heftigen Schlägereien zwischen den Anhängern der beiden Mannschaften gekommen. Einige Menschen trugen schwere Verletzungen davon - ein Mann verlor ein Auge. Die Partie wurde in der 62. Minute beim Stand von 0:1 abgebrochen, alle Spiele der Liga MX am Sonntag fielen aus. Die Regierung des zentralmexikanischen Bundesstaates suspendierte fünf Beamte, darunter den für das Spiel verantwortlichen Einsatzleiter der Polizei, und kündigte Verträge mit einer privaten Sicherheitsfirma.

© dpa-infocom, dpa:220308-99-437053/2