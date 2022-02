Zwei Mbappé-Tore bei 3:1-Sieg von Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain zieht in der französischen Fußball-Meisterschaft unangefochten seine Kreise.

Dank eines Doppelpacks von Stürmer-Star Kylian Mbappé gewann der Tabellenführer in der Ligue 1 trotz Rückstandes mit 3:1 (1:1) gegen AS St. Etienne. Denis Bouanga (16. Minute) hatte die Gäste überraschend in Führung gebracht. Mit seinen zwei Treffern in der 42. und 47. Minute drehte Frankreichs Nationalspieler Mbappé die Partie zugunsten der Gastgeber. Danilo Pereira (52.) sorgte für den 3:1-Endstand.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Pariser Starensemble um Mbappé, den Brasilianer Neymar und den Argentinier Lionel Messi hat nach dem 19. Sieg im 26. Ligaspiel zumindest vorübergehend bereits 16 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten.

© dpa-infocom, dpa:220227-99-305831/2