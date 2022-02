Eriksen möchte keine bevorzugte Behandlung

London. Christian Eriksen möchte bei der Rückkehr in die Premier League nach seiner Herzerkrankung nicht bevorzugt behandelt werden.

"Ich habe meinen Mitspielern gleich am ersten Tag gesagt, dass es keinen Grund gibt, mich mit Samthandschuhen anzufassen. Sonst bräuchte ich nämlich gar nicht mehr auf dem Fußballplatz zu stehen", sagte Eriksen vom FC Brentford in einem bei Sky ausgestrahlten Interview. "Wenn ich nicht 100 Prozent fit wäre, dann würde ich dieses Abenteuer auch nicht mitmachen."

Alle Tests seines Herzens seien positiv verlaufen, sagte der 29-Jährige mit dem Hinweis, dass er sich viel Rat von Ärzten eingeholt habe. Eriksen habe auch mit Ex-Mitspieler Daley Blind von Ajax Amsterdam gesprochen, der ihn bestärkt habe, auf den implantierten Defibrillator und die Technologie dahinter zu vertrauen. Blind hatte vor einiger Zeit selbst ein solches Implantat eingesetzt bekommen.

Der 109-fache dänische Nationalspieler war am letzten Tag der Transferperiode in die Premier League zurückgekehrt. Eriksen hatte sich bei Aufsteiger Brentford zuvor umfassenden medizinischen Untersuchungen unterziehen müssen. Er war am 12. Juni 2021 während der EM-Partie gegen Finnland vor heimischem Publikum in Kopenhagen plötzlich zusammengebrochen - sein Herz war ohne Vorwarnung stehen geblieben.

