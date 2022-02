"Trauriger" Aubameyang verabschiedet sich von Arsenal-Fans

Der ehemalige Dortmunder spielte ab Januar 2018 für den FC Arsenal London in der Premier League.

London. Nach seinem Wechsel vom FC Arsenal zum FC Barcelona hat sich Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang in einem emotionalen Instagram-Post bei den Fans der Gunners bedankt.

"Danke, dass ihr London für mich und meine Familie zu einem Zuhause gemacht habt", schrieb Aubameyang. "Ich war immer zu 100 Prozent fokussiert darauf, alles für diesen Club zu geben, deshalb tut es weh, ohne einen richtigen Abschied zu gehen - aber so ist Fußball."

Der Gabuner war im Januar 2018 vom Bundesligisten Borussia Dortmund zu Arsenal gewechselt und hatte mit dem Team 2020 den Supercup und den FA Cup gewonnen. In den vergangenen zweieinhalb Jahren war er Mannschaftskapitän. Zuletzt wurde jedoch über ein Zerwürfnis mit Coach Mikel Arteta berichtet. Nach Clubangaben aus "disziplinarischen Gründen" verlor der 32-Jährige erst die Kapitänsbinde und dann seinen Stammplatz. Arsenal verabschiedete ihn mit einer knappen Mitteilung.

"Ich bin traurig, dass ich nicht die Gelegenheit hatte, meinen Teamkollegen in den letzten Wochen zu helfen", schrieb "Auba" bei Instagram, "aber ich empfinde nichts als Respekt für diesen Verein und wünsche meinen Jungs und den Fans wirklich nur das Beste und viele erfolgreiche Jahre in der Zukunft."

Der FC Barcelona verkündete seinen Neuzugang am Mittwoch offiziell. "Zeit für Auba", schrieb der Club zu einem Video auf Twitter, in dem der Stürmer nicht mehr traurig wirkte und sich den "Culers" genannten Barça-Fans vorstellte. "Ich bin hier, Culers", sagt Aubameyang in dem kurzen Clip. "Vorwärts Barça!"

