Mbappé soll mit Real Madrid einig sein - Keine Bestätigung

Madrid. Fußball-Superstar Kylian Mbappé soll sich einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge mit Real Madrid auf einen Wechsel im Sommer geeinigt haben.

Der Vertrag des 23 Jahre alten Franzosen beim französischen Spitzenclub Paris Saint-Germain läuft nach der aktuellen Saison aus. Eine Bestätigung durch Real Madrid oder Mbappé lag zunächst nicht vor.

PSG und Real treffen ab Mitte Februar im Achtelfinale der Champions League aufeinander, das Hinspiel in Paris steigt am 15. Februar, das Rückspiel bei den Königlichen am 9. März. Mbappé spielt seit Sommer 2017 für PSG, war aber zunächst von AS Monaco nur ausgeliehen gewesen, ehe er für 120 Millionen Euro nach einem Jahr verpflichtet worden war.

