Wechsel von Italiens Insigne nach Kanada perfekt

Toronto. Der kanadische Fußball-Club Toronto FC hat Italiens Stürmer Lorenzo Insigne unter Vertrag genommen. Der Europameister habe einen Vorvertrag unterzeichnet, laut dem er ab Juli 2022 für vier Jahre bei den Kanadiern spielen werde, teilte der Club aus der Major League Soccer am mit.

Damit spielt der 30-Jährige die laufende Saison in der Serie A beim SSC Neapel noch fertig und verlässt die Süditaliener mit seinem Vertragsende. 2009 hatte er in Neapel seine Profi-Karriere begonnen. Zwischen 2010 und 2012 verlieh ihn der Club mehrmals, danach kehrte jedoch wieder in die süditalienische Stadt zurück. Medienberichten zufolge war Club-Präsident Aurelio De Laurentiis Insignes Vertragsvorstellungen nicht entgegengekommen. "Das ist ein historischer und aufregender Tag für unseren Club", erklärte Torontos Vereinspräsident Bill Manning. "Lorenzo ist ein Weltklasse-Angreifer auf dem Höhepunkt seiner Karriere."

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220108-99-636396/3