Monaco-Sieg nach Kovac-Trennung - Doppelpack von Volland

AS Monaco steht auch dank Kevin Volland (l) in der nächsten Runde.

Monaco. Nach der Trennung von Trainer Niko Kovac und zahlreichen Coronafällen im Team hat AS Monaco im französischen Pokal auch dank Kevin Volland das Achtelfinale erreicht.

Dem deutschen Fußball-Nationalspieler gelang beim 3:1 (1:2) beim Zweitligisten US Quevilly-Rouen Metropole am Sonntag ein Doppelpack. Nachdem Wissam Ben Yedder (33. Minute/Elfmeter) den Favoriten in Führung gebracht hatte, erzielte Volland (37./58.) zwei Tore. Für den Außenseiter traf Kalidou Sidibé (43.), der in der Nachspielzeit die Rote Karte sah. Bei Monaco saß der frühere U21-Nationaltorwart Alexander Nübel auf der Reservebank.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der vergangenen Saison hatten die Monegassen mit Trainer Kovac das Finale erreicht, das Endspiel gegen Paris Saint-Germain aber verloren. Monaco hatte den früheren Bayern-Coach am Neujahrstag beurlaubt. Der Vertrag des Kroaten war noch bis 2023 gültig.

© dpa-infocom, dpa:220102-99-568741/2