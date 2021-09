Jérôme Boateng vor möglichem Debüt für Lyon

Lyon. Jérôme Boateng steht im Kader von Olympique Lyon für das Heimspiel gegen Racing Straßburg und könnte am Sonntagabend zum Debüt für seinen neuen Arbeitgeber kommen. Der Fußball-Weltmeister von 2014 wurde von Trainer Peter Bosz in das 21-köpfige Aufgebot für die Partie berufen.

Der 33 Jahre alte Boateng hatte zu Beginn des Monats einen Zweijahresvertrag bei dem französischen Erstligisten unterschrieben. Im Team des früheren Leverkusener Bundesliga-Trainers Bosz soll der Abwehrspieler seine Erfahrung zur Stabilisierung der Defensive einbringen.

Da Boatengs Vertrag beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München am 30. Juni ausgelaufen war, durfte er als vereinsloser Spieler auch nach Ende der Transferfrist in Frankreich verpflichtet werden. Aus den ersten vier Saisonspielen holte Lyon nur fünf Punkte und erwies sich als anfällig in der Abwehr.

Boateng war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, weil er wegen Körperverletzung an seiner früheren Freundin vom Amtsgericht München zur Zahlung von 1,8 Millionen Euro Strafe verurteilt worden war. Boatengs Verteidiger Kai Walden hatte einen Freispruch gefordert, der Fußballprofi hatte die Vorwürfe bestritten.

