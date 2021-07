Mainz testet gegen Ex-Coach Klopp und den FC Liverpool

Der FSV Mainz 05 trifft in der Saisonvorbereitung auf den FC Liverpool um Trainer Jürgen Klopp.

Mainz. Der FSV Mainz 05 hat seine Kontakte zu Ex-Trainer Jürgen Klopp aufgefrischt und den FC Liverpool für ein Testspiel gewinnen können.

Der Champions-League-Sieger von 2019 und Premier-League- Meister von 2020 tritt am 23. Juli (18.15 Uhr) in Grödig/Österreich gegen den rheinhessischen Fußball-Bundesligisten an. Die Partie findet im Rahmen des Trainingslagers der Mannschaft von Trainer Bo Svensson statt. Bis zu 3500 Fans können das Spiel vor Ort erleben, wie die Mainzer mitteilten. Voraussetzung sei entweder ein vollständig nachgewiesener Impfschutz, der Nachweis über eine überstandene Infektion oder ein aktueller negativer Corona-Test.

Der 54 Jahre alte Klopp trainierte die Mainzer von 2001 bis 2008, danach wechselte er als Chefcoach zu Borussia Dortmund, ehe er 2015 zum englischen Kultclub ging.

© dpa-infocom, dpa:210712-99-353724/2