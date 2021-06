Torhüter-Legende Buffon vor Rückkehr zu Parma Calcio

Rom. In Italien wird über die Rückkehr von Torwart-Legende Gianluigi Buffon zum Fußballclub Parma Calcio spekuliert. Dort hatte er einst seine Karriere begonnen. Das berichteten mehrere italienische Medien.

Der Nachrichtenagentur Ansa zufolge hätten sich der 43-Jährige und Parmas US-amerikanischer Vereinspräsident Kyle Krause bereits auf die Rückkehr geeinigt. Buffon hatte zuvor fast 20 Jahre lang mit einer kurzen Unterbrechung bei Juventus Turin gespielt. Im Mai hatte er bekanntgegeben, die Bianconeri nach Saisonende zu verlassen, ließ seine Zukunft jedoch zunächst offen.

Parma war als Tabellenletzter der Serie A abgestiegen und spielt damit in der kommenden Saison zweitklassig. 1995 hatte es Buffon aus dem Jugendbereich bei Parma Calcio ins Profiteam des Clubs geschafft. Im Alter von 17 Jahren gab er damals sein Debüt in der italienischen Liga Serie A gegen AC Mailand. Mit dem norditalienischen Club gewann er in der Saison 1998/99 den UEFA-Pokal und den italienischen Pokal. 2001 wechselte er schließlich zur Vecchia Segnora (alte Dame) nach Turin.

