Rückschlag für Klopp: Liverpool nur Remis gegen Newcastle

Liverpool. Der FC Liverpool hat mit Trainer Jürgen Klopp einen herben Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze hinnehmen müssen.

Der englische Fußballmeister kam am Samstag gegen Newcastle United nach einem späten Gegentreffer nur zu einem 1:1 (1:0). Liverpool verpasste als Tabellensechster der Premier League mit 54 Punkten vorerst den Sprung auf Rang vier, der noch zur Teilnahme an der Königsklasse in der kommenden Saison berechtigt.

Die lange Zeit dominierende Klopp-Elf ging bereits nach drei Minuten in Führung. Torjäger Mohamed Salah ließ die Newcastle-Verteidigung schlecht aussehen und schoss nach einer Drehung zum 1:0. Der Ägypter verpasste noch vor der Pause das zweite Tor, als er freistehend vor Newcastle-Keeper Martin Dubravka scheiterte (37.). Bestraft wurde Liverpool dafür in der Nachspielzeit, als Joe Willock für den Ausgleichstreffer sorgte (90.+5).

Vor dem Stadion forderten einige Liverpool-Fans vor dem Anpfiff mit Plakaten nach dem Scheitern der Super League die Absetzung von Haupteigentümer John Henry und dessen Fenway Sports Group. Nach massiven Fan-Protesten hatten sich alle sechs englischen Gründungsmitglieder, darunter auch der FC Liverpool, zuletzt von der Super League distanziert.

