Durchwachsenes Pochettino-Debüt: PSG nur Remis

Saint-Etienne. Tuchel-Nachfolger Mauricio Pochettino hat mit dem französischen Fußball-Meister Paris Saint-Germain einen enttäuschenden Einstand erlebt.

Der neue PSG-Coach kam mit seinem Team am Mittwoch in der Ligue 1 nicht über ein 1:1 (1:1) beim Tabellen-14. AS St. Étienne hinaus. Romain Hamouma hatte die Gastgeber in Führung geschossen (19. Minute). Mehr als der Ausgleich durch Moise Kean (22.) gelang PSG, das ohne den am Knöchel verletzten Brasilianer Neymar auskommen musste, nicht mehr.

Der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer spielte durch, dessen DFB-Teamkollege Julian Draxler wurde in der 63. Minute eingewechselt.

Pochettino hatte bei PSG die Nachfolge von Thomas Tuchel angetreten, der an Weihnachten als Trainer beurlaubt worden war. Der 48 Jahre alte Argentinier Pochettino erhielt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

In der Tabelle liegt Paris Saint-Germain mit 36 Punkten und drei Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Olympique Lyon auf Platz zwei.

