Gosens vermisst "Menschlichkeit" im Profi-Geschäft

Düsseldorf. Fußball-Nationalspieler Robin Gosens hofft auf ein Karriereende in seiner Heimat am Niederrhein.

"Ich möchte mit den Jungs, die ich seit meiner Kindheit kenne, später noch einmal in einer Mannschaft spielen. Das wäre in einigen Jahren sicherlich der krönende Abschluss", sagte der 26 Jahre Fußball-Profi vom italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo der "Rheinischen Post".

Nach seiner aktiven Laufbahn möchte der Emmericher, der einst unter anderem in Bocholt und Rhede spielte, gern als Sportpsychologe arbeiten, aber nicht im Fußball-Geschäft. "Ich liebe den Fußball, aber das Fußball-Business ist von Anfang an nicht meins gewesen. Ich kann mich mit vielen Aspekten in diesem Geschäft nicht identifizieren", sagte er. Damit habe er von Anfang an einige Probleme gehabt. "Da geht es vor allem um das Thema Menschlichkeit, um Empathie. Ich habe oft das Gefühl, dass wir Spieler nicht als Menschen, sondern als Objekte mit Preisschild gesehen werden."

Gosens blickt auf ein Jahr mit Höhen wie den Erfolgen in der Champions League und seinem Nationalmannschaftsdebüt, aber auch Tiefen zurück. Die Situation im Corona-Hotspot Bergamo werde er nie vergessen, die Bilder hätten sich "tief im Gehirn eingebrannt", sagte er. "Zum Beispiel, wenn ich an die Lkw-Konvois denke, die in Bergamo im März Leichen abtransportiert haben. Wir waren damals ein Epizentrum der Corona-Krise. Das sind schon Sachen, die bleiben hängen. Von daher habe ich ein sehr ambivalentes Verhältnis zum Jahr 2020."

© dpa-infocom, dpa:201230-99-852079/2