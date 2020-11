Real vorerst an der spanischen Tabellenspitze

Madrid. Ohne Toni Kroos in der Startelf hat Real Madrid vorerst die Tabellenführung in der spanischen Primera División übernommen.

Vier Tage nach dem 2:2 bei Borussia Mönchengladbach in der Champions League gelang dem Fußball-Team von Trainer Zinedine Zidane mit 4:1 (2:0) ein Pflichtsieg gegen Aufsteiger SD Huesca. Eden Hazard (40. Minute), Karim Benzema (45./90.) und Federico Valverde (54.) erzielten die Tore für Real. David Ferreiro (74.) traf für den Abstiegskandidaten zum zwischenzeitlichen 1:3. Ex-Weltmeister Kroos wurde nach 69 Minuten für Casemiro eingewechselt.

Real zog in der Tabelle vorerst an Real Sociedad San Sebastian vorbei, das aber mit einem Sieg am Sonntag bei Celta Vigo wieder die Spitzenposition übernehmen kann. Madrid hatte in der Liga zuletzt beim FC Barcelona mit 3:1 gewonnen, wartet in der Königsklasse aber noch auf den ersten Sieg dieser Saison.

© dpa-infocom, dpa:201031-99-157761/2